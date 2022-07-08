"Варик подзаработать на войне" за 20 тыс. грн. СБУ задержала еще одного корректировщика огня РФ

По данным спецслужбы, задержанный был завербован сотрудником ФСБ России через одну из закрытых пророссийских групп в мессенджере.
"Мужчина был игроманом и имел финансовые проблемы, поэтому с легкостью согласился на предложение подзаработать. Российские спецслужбы были особенно заинтересованы в разведданных о позициях ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Информатор хотел как можно быстрее получить деньги, поэтому активно взаимодействовал с заказчиком: после нанесения авиаудара по одному из мостов в Запорожской области он лично проверял точность попадания", – рассказали в СБУ.
Правоохранители опубликовали скриншоты переписки корректировщика, вероятно, с агентом, который его вербовал.
"Есть варик подзаработать на войне", – предложил ФСБшник 19 марта. В ходе беседы задержанный сказал, что хочет за свою работу 20 тыс. грн. Тот ответил, что это много, и предложил дополнительно обсудить сумму, когда будут конкретные предложения. Примерно через месяц российский агент снова написал уроженцу Запорожской области, украинец пожаловался на отсутствие денег и согласился на сотрудничество.
По информации СБУ, агент-вербовщик назначил украинцу встречу на временно оккупированной территории Херсонской области, там коррректировщик планировал получить 20 тыс. грн.
Когда он возвращался на подконтрольную Киеву территорию, был задержан. Суд уже арестовал мужчину.
Это не первый случай, когда украинская спецслужба разоблачает корректировщиков огня. Так, 8 июня стало известно, что суд в Киеве вынес приговор одному из таких агентов. Мужчину, который корректировал ракетные обстрелы России по украинским объектам энергетики и водоснабжения, приговорили к восьми годам лишения свободы.