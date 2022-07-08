"Варик подзаработать на войне" за 20 тыс. грн. СБУ задержала еще одного корректировщика огня РФ

По данным спецслужбы, задержанный был завербован сотрудником ФСБ России через одну из закрытых пророссийских групп в мессенджере.

"Мужчина был игроманом и имел финансовые проблемы, поэтому с легкостью согласился на предложение подзаработать. Российские спецслужбы были особенно заинтересованы в разведданных о позициях ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Информатор хотел как можно быстрее получить деньги, поэтому активно взаимодействовал с заказчиком: после нанесения авиаудара по одному из мостов в Запорожской области он лично проверял точность попадания", – рассказали в СБУ.

Правоохранители опубликовали скриншоты переписки корректировщика, вероятно, с агентом, который его вербовал.

"Есть варик подзаработать на войне", – предложил ФСБшник 19 марта. В ходе беседы задержанный сказал, что хочет за свою работу 20 тыс. грн. Тот ответил, что это много, и предложил дополнительно обсудить сумму, когда будут конкретные предложения. Примерно через месяц российский агент снова написал уроженцу Запорожской области, украинец пожаловался на отсутствие денег и согласился на сотрудничество.

По информации СБУ, агент-вербовщик назначил украинцу встречу на временно оккупированной территории Херсонской области, там коррректировщик планировал получить 20 тыс. грн.

Когда он возвращался на подконтрольную Киеву территорию, был задержан. Суд уже арестовал мужчину.