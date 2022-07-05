В России ФСБшники ворвались в квартиру россиянина, который переслал деньги в украинский благотворительный фонд

На опубликованном видео видно, что "подозреваемый" не оказывал российским силовикам сопротивления. Они зачитали ему обвинение.

"Примеры сопротивления рашизму могут быть разными. Это один из примеров, когда деньги лучше переводить в виде криптовалюты или через знакомых. Видно, у парня доброе сердце и душа, в отличие от миллионов его соотечественников", – сказано в сообщении.

Контекст:

Как говорится на сайте "Повернись живим", фонд занимается помощью украинской армии. С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля фонд "в разы" увеличил помощь армии.

Фонд закупает оборудование для ВСУ, в частности тепловизионную оптику, квадрокоптеры, автомобили, системы защиты и разведки.

С 2014 года фонд собрал почти 3 млрд грн на нужды Вооруженных сил Украины и подготовил более 10 тыс. высококвалифицированных военных специалистов – саперов, операторов беспилотников, артиллеристов и снайперов.

Каждое пожертвование фонд позволяет отслеживать в режиме реального времени.