Госдеп США объявил о санкциях против ФСБ РФ

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину достоверные сообщения указывали на то, что ФСБ совершала нарушения прав человека в отношении граждан Украины. Согласно заслуживающим доверия сообщениям, до начала вторжения в Украину 24 февраля Россия планировала процесс "фильтрации", в ходе которого украинские граждане будут насильственно переселены на территорию, контролируемую Россией, или в саму Россию. Достоверные сообщения указывают на то, что ФСБ занимает центральное место в процессе "фильтрации" в РФ, в том числе в ее фильтрационных лагерях. Эти отчеты указывают на то, что ФСБ управляет по крайней мере некоторыми из фильтрационных лагерей и что ФСБ проводила многочасовые жесткие допросы гражданских лиц, в том числе допросы с избиением гражданских лиц", – отметили в пресс-службе.
Госдеп со ссылкой на достоверные источники указал, что процесс «фильтрации» часто включает избиение задержанных граждан Украины, разлучение семей, изъятие паспортов граждан Украины и других документов, удостоверяющих личность, лишение задержанных граждан Украины еды и воды в течение определенного периода времени и насильственное переселение людей в отдаленные уголки России.
"Достоверные сообщения также свидетельствуют о том, что в фильтрационных лагерях часто очень плохие санитарные условия и что граждане Украины умирают в таких лагерях из-за отсутствия медицинской помощи. Поступают сообщения о том, что в фильтрационных лагерях России были убиты граждане Украины. Международные усилия по проверке и документированию фактического количества украинских гражданских лиц, пострадавших от принудительного переселения и фильтрационных лагерей, продолжаются", – говорится в сообщении.
В Госдепе отметили, что ФСБ уже находится под санкциями в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня минфин США совместно с Госдепом объявили о новом пакете санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Под ограничительные меры минфина попали 70 организаций и 29 российских физлиц. Также США ввели эмбарго на российское золото. Кроме этого, под санкции попали российская госкорпорация "Ростех" и ее дочерние структуры.
Госдеп США объявил о визовых ограничениях для 511 офицеров вооруженных сил Российской Федерации, в том числе офицеров, действующих в Запорожской области и Мариуполе. Также под санкции попали 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия вооруженных сил РФ и подчиненный ей 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк, а также 64-я отдельная мотострелковая бригада, которые оккупировали Бучу Киевской области.
Бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Россия запустила фильтрационные лагеря для украинцев еще до начала широкомасштабного вторжения, но никто не обратил на это внимания.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 18 апреля сообщал, что российские оккупанты в фильтрационных лагерях под Мариуполем удерживают около 27 тыс. человек.
Глава миссии США при ОБСЕ Майкл Карпентер, выступая 28 апреля в ОБСЕ, заявил о наличии доказательств организации Россией фильтрационных лагерей в южных и восточных регионах Украины.
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк 17 июня заявлял, что российские оккупанты на временно оккупированных территориях Украины создали минимум 20 фильтрационных лагерей и тюрем.