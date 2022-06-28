Госдеп США объявил о санкциях против ФСБ РФ

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину достоверные сообщения указывали на то, что ФСБ совершала нарушения прав человека в отношении граждан Украины. Согласно заслуживающим доверия сообщениям, до начала вторжения в Украину 24 февраля Россия планировала процесс "фильтрации", в ходе которого украинские граждане будут насильственно переселены на территорию, контролируемую Россией, или в саму Россию. Достоверные сообщения указывают на то, что ФСБ занимает центральное место в процессе "фильтрации" в РФ, в том числе в ее фильтрационных лагерях. Эти отчеты указывают на то, что ФСБ управляет по крайней мере некоторыми из фильтрационных лагерей и что ФСБ проводила многочасовые жесткие допросы гражданских лиц, в том числе допросы с избиением гражданских лиц", – отметили в пресс-службе.

Госдеп со ссылкой на достоверные источники указал, что процесс «фильтрации» часто включает избиение задержанных граждан Украины, разлучение семей, изъятие паспортов граждан Украины и других документов, удостоверяющих личность, лишение задержанных граждан Украины еды и воды в течение определенного периода времени и насильственное переселение людей в отдаленные уголки России.

"Достоверные сообщения также свидетельствуют о том, что в фильтрационных лагерях часто очень плохие санитарные условия и что граждане Украины умирают в таких лагерях из-за отсутствия медицинской помощи. Поступают сообщения о том, что в фильтрационных лагерях России были убиты граждане Украины. Международные усилия по проверке и документированию фактического количества украинских гражданских лиц, пострадавших от принудительного переселения и фильтрационных лагерей, продолжаются", – говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что ФСБ уже находится под санкциями в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня минфин США совместно с Госдепом объявили о новом пакете санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Под ограничительные меры минфина попали 70 организаций и 29 российских физлиц. Также США ввели эмбарго на российское золото. Кроме этого, под санкции попали российская госкорпорация "Ростех" и ее дочерние структуры.

Госдеп США объявил о визовых ограничениях для 511 офицеров вооруженных сил Российской Федерации, в том числе офицеров, действующих в Запорожской области и Мариуполе. Также под санкции попали 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия вооруженных сил РФ и подчиненный ей 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк, а также 64-я отдельная мотострелковая бригада, которые оккупировали Бучу Киевской области.