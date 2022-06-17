Россия на временно оккупированных территориях Украины создала минимум 20 фильтрационных лагерей и тюрем – Украина в ОБСЕ

"Есть еще много мест, где преступления не прекращаются. На оккупированных территориях обнаружено по меньшей мере 20 фильтрационных лагерей и тюрем", – сказал он.

Дипломат напомнил о тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке.

"Мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся. И потому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине", – заявил он.

Цимбалюк рассказал о случаях пыток, гендерном насилии, похищении людей, которые стали "частью российской политики по сломлению свободы жителей оккупированных территорий Украины".

"Пока Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений российскими военными в Украине", – сказал дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)