Россия на временно оккупированных территориях Украины создала минимум 20 фильтрационных лагерей и тюрем – Украина в ОБСЕ

"Есть еще много мест, где преступления не прекращаются. На оккупированных территориях обнаружено по меньшей мере 20 фильтрационных лагерей и тюрем", – сказал он.
Дипломат напомнил о тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке.
"Мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся. И потому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине", – заявил он.
Цимбалюк рассказал о случаях пыток, гендерном насилии, похищении людей, которые стали "частью российской политики по сломлению свободы жителей оккупированных территорий Украины".
"Пока Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений российскими военными в Украине", – сказал дипломат.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году РФ оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на Донбассе, в результате чего были оккупированы также часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Сейчас под временной российской оккупацией находятся Автономная Республика Крым, а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Россия запустила фильтрационные лагеря для украинцев еще до начала широкомасштабного вторжения, но никто не обратил на это внимания.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 18 апреля сообщал, что российские оккупанты в фильтрационных лагерях под Мариуполем удерживают около 27 тыс. человек.
Глава миссии США при ОБСЕ Майкл Карпентер, выступая 28 апреля в ОБСЕ, заявил о наличии доказательств организации Россией фильтрационных лагерей в южных и восточных регионах Украины.