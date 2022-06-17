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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия на временно оккупированных территориях Украины создала минимум 20 фильтрационных лагерей и тюрем – Украина в ОБСЕ

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Российские войска создают тюрьмы на временно оккупированных территориях
Российские войска создают тюрьмы на временно оккупированных территориях
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Украины создали минимум 20 фильтрационных лагерей и тюрем. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании постоянного совета ОБСЕ, сообщил 17 июня "Укринформ".

"Есть еще много мест, где преступления не прекращаются. На оккупированных территориях обнаружено по меньшей мере 20 фильтрационных лагерей и тюрем", – сказал он.

Дипломат напомнил о тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке.

"Мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся. И потому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине", – заявил он.

Цимбалюк рассказал о случаях пыток, гендерном насилии, похищении людей, которые стали "частью российской политики по сломлению свободы жителей оккупированных территорий Украины".

"Пока Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений российскими военными в Украине", – сказал дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году РФ оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на Донбассе, в результате чего были оккупированы также часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Сейчас под временной российской оккупацией находятся Автономная Республика Крым, а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Россия запустила фильтрационные лагеря для украинцев еще до начала широкомасштабного вторжения, но никто не обратил на это внимания.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 18 апреля сообщал, что российские оккупанты в фильтрационных лагерях под Мариуполем удерживают около 27 тыс. человек.

Глава миссии США при ОБСЕ Майкл Карпентер, выступая 28 апреля в ОБСЕ, заявил о наличии доказательств организации Россией фильтрационных лагерей в южных и восточных регионах Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, тюрьма, права человека, оккупация, Изоляция, Евгений Цымбалюк, тюрьмы, российские оккупанты
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