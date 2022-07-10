ВСУ за сутки уничтожили около 100 оккупантов, восемь бронированных машин и вертолет – Генштаб

Украинские военные уничтожают оккупантов и их технику Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За сутки в Украине были ликвидированы около 100 оккупантов.

Другие потери противника составили:

танки – 1641 (+3);

боевые бронированные машины – 3823 (+8);

артиллерийские системы – 834 (+2);

РСЗО – 247;

средства ПВО –108;

самолеты – 217;

вертолеты – 188 (+1) ;

; БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2) ;

; крылатые ракеты – 155;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2694 (+7);

специальная техника – 66.

"Наибольшие потери противник понес на краматорском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

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