ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили около 100 оккупантов, восемь бронированных машин и вертолет – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные уничтожают оккупантов и их технику
Украинские военные уничтожают оккупантов и их технику
Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери среди личного состава российских оккупантов за время полномасштабного вторжения РФ в Украину составляют около 37,3 тыс. военных. Об этом 10 июля сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

За сутки в Украине были ликвидированы около 100 оккупантов. 

Другие потери противника составили:

  • танки – 1641 (+3);
  • боевые бронированные машины – 3823 (+8);
  • артиллерийские системы – 834 (+2);
  • РСЗО – 247;
  • средства ПВО –108;
  • самолеты – 217;
  • вертолеты – 188 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2);
  • крылатые ракеты – 155;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2694 (+7);
  • специальная техника – 66.

"Наибольшие потери противник понес на краматорском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.

Теги: Генштаб ВСУ, Краматорск, вертолет, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Когда сказал, что я из Украины, в глазах Мартина увидел сочувствие". Украинский музыкант рассказал, как оказался на одной сцене с Coldplay
"Когда сказал, что я из Украины, в глазах Мартина увидел сочувствие". Украинский музыкант рассказал, как оказался на одной сцене с Coldplay G
Галина ГРИШИНА
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском
"Легко собирать деньги с теми, кому доверяешь". Хлывнюк анонсировал создание собственного благотворительного фонда
"Легко собирать деньги с теми, кому доверяешь". Хлывнюк анонсировал создание собственного благотворительного фонда
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора
Арфуш о решении EBU проводить "Евровидение" в другой стране: Миллионы тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все"
Арфуш о решении EBU проводить "Евровидение" в другой стране: Миллионы тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все"
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию
  Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ
  Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ
"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео
"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это (124927)
2
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке" (70374)
3
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра (52138)
4
Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать (38058)
5
Литковская вышла замуж за экс-секретаря СНБО Данилюка. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото (18985)
6
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна (18620)
7
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать (16075)
8
Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео (15334)
 
 
 
 