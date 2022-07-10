"Сначала остановили, а потом уничтожили". ВСУ разбили колонну вражеской техники в Луганской области. Видео

"Артиллеристы королевской бригады разбивают колонну российских оккупантов. На видео – полтора десятка российских танков и БМП в Луганской области, которые накрывает наша арта. Эту колонну сначала остановили, а затем уничтожили", – сказано в описании к ролику.

Военные пообещали, что "достойная встреча каждому оккупанту гарантирована".

Дату событий на видео в сообщении не уточнили. Война России против Украины. Главное (обновляется)