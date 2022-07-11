В Донецкой области запретили продажу алкоголя

С 11 июля на территории Донецкой области, подконтрольной Украине, запрещена продажа алкоголя и спиртосодержащих веществ, за исключением лекарств, включенных в Госреестр, и средств для дезинфекции.
Запрет вводится в целях обеспечения общественной безопасности и порядка, отмечается в документе.
В области организуют патрулирование, чтобы контролировать соблюдение этого запрета.
После введения военного положения в регионах Украины был введен запрет на продажу алкоголя. Позднее в ряде городов и областей его смягчили.