В Донецкой области запретили продажу алкоголя

С 11 июля на территории Донецкой области, подконтрольной Украине, запрещена продажа алкоголя и спиртосодержащих веществ, за исключением лекарств, включенных в Госреестр, и средств для дезинфекции.

Запрет вводится в целях обеспечения общественной безопасности и порядка, отмечается в документе.

В области организуют патрулирование, чтобы контролировать соблюдение этого запрета.