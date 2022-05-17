"Праздновать будем после победы". Глава Харьковской ОВА запретил в области продажу алкоголя до конца войны

Запрет не распространяется на продажу слабоалкогольных напитков с 9.00 до 15.00 Фото: depositphotos.com

"Несмотря на снижение интенсивности обстрелов Харькова и отступление оккупантов, боевые действия на территории области продолжаются и расслабляться не стоит. Все граждане должны быть сознательными и ответственными. Подписал приказ о запрете на всей территории Харьковской области продажи алкогольных напитков с 17 мая до конца действия военного положения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет не распространяется на продажу слабоалкогольных напитков с 9.00 до 15.00. В заведениях питания продажа слабоалкогольных напитков разрешена до 21.00.

Также, по словам Синегубова, полностью запрещается продажа алкоголя военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, правоохранителям и всем лицам, которые имеют внешние признаки принадлежности к силовым структурам – носят форму, имеют вооружение и спецсредства.

"Прошу с пониманием отнестись к этим ограничениям. Праздновать будем после победы", – подчеркнул Синегубов.

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