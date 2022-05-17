"Праздновать будем после победы". Глава Харьковской ОВА запретил в области продажу алкоголя до конца войны

"Несмотря на снижение интенсивности обстрелов Харькова и отступление оккупантов, боевые действия на территории области продолжаются и расслабляться не стоит. Все граждане должны быть сознательными и ответственными. Подписал приказ о запрете на всей территории Харьковской области продажи алкогольных напитков с 17 мая до конца действия военного положения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что запрет не распространяется на продажу слабоалкогольных напитков с 9.00 до 15.00. В заведениях питания продажа слабоалкогольных напитков разрешена до 21.00.
Также, по словам Синегубова, полностью запрещается продажа алкоголя военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, правоохранителям и всем лицам, которые имеют внешние признаки принадлежности к силовым структурам – носят форму, имеют вооружение и спецсредства.
"Прошу с пониманием отнестись к этим ограничениям. Праздновать будем после победы", – подчеркнул Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в регионе.
По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, большая часть активных боевых действий в войне с Россией будет завершена до конца 2022 года, а переломный момент наступит во второй половине августа.