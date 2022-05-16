В Харьковской и Херсонской областях уничтожен значительный запас боеприпасов оккупантов – Генштаб ВСУ

Наиболее активные бои идут на востоке Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"В результате огневого поражения силами обороны вражеских складов, которые размещались в городе Изюм [Харьковской области], уничтожен значительный запас боеприпасов", – говорится в сообщении.

Также украинские военные рассказали об артиллерийском ударе в Херсонской области.

"Силы обороны Украины произвели огневое поражение полевого склада боеприпасов противника в районе населенного пункта Давыдов Брод", – отметили в Генштабе ВСУ.

По его данным, на слобожанском направлении оккупанты усиливаются спецназом и средствами противовоздушной обороны, а на харьковском – "сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск".

"Враг пытался вести боевые действия в направлении населенного пункта Терновая, успеха не имел", – подчеркнули в ВСУ.

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