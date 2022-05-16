В Харьковской и Херсонской областях уничтожен значительный запас боеприпасов оккупантов – Генштаб ВСУ

"В результате огневого поражения силами обороны вражеских складов, которые размещались в городе Изюм [Харьковской области], уничтожен значительный запас боеприпасов", – говорится в сообщении.
Также украинские военные рассказали об артиллерийском ударе в Херсонской области.
"Силы обороны Украины произвели огневое поражение полевого склада боеприпасов противника в районе населенного пункта Давыдов Брод", – отметили в Генштабе ВСУ.
По его данным, на слобожанском направлении оккупанты усиливаются спецназом и средствами противовоздушной обороны, а на харьковском – "сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск".
"Враг пытался вести боевые действия в направлении населенного пункта Терновая, успеха не имел", – подчеркнули в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в регионе.
15 мая Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором показано, как бойцы харьковской теробороны вышли на границу с Россией.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.