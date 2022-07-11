В Донецкой области коллаборанты повторно разрушили памятник погибшему на Донбассе певцу Слипаку

На видео четверо мужчин в гражданской одежде (один – с буквой Z на футболке) разбивают памятник Слипаку и грузят каменный крест в автомобиль, а куски постамента раскидывают в кусты.
В конце видео демонстрируется символика "ДНР".
russian invaders demolished a monument to Vasyl Slipak, world-renown opera singer, who died in the war. pic.twitter.com/8xRbMC7DdZ— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) July 11, 2022
Мемориал был установлен военными и волонтерами в 2019 году, писало "Вчасно". В начале марта 2022-го оккупанты уже пытались уничтожить его. Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского тогда опубликовали фото разрушенного памятника, а позднее сообщили, что восстановили его.
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Василий Слипак – всемирно известный украинский оперный певец, был солистом Парижской оперы. С начала боевых действий на Донбассе участвовал в антитеррористической операции в составе добровольческого корпуса "Правый сектор" под позывным Миф и был смертельно ранен снайпером в районе села Луганское Донецкой области 29 июня 2016 года.
Бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный заявлял, что террористы убили певца намеренно – перед очередным раундом минских переговоров.
В феврале 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко присвоил Слипаку звание Героя Украины.
В 2018 году в Париже на фасаде украинского культурно-информационного центра появилась мемориальная доска Слипаку.