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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области коллаборанты повторно разрушили памятник погибшему на Донбассе певцу Слипаку

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Слипак погиб в АТО в 2016 году
Слипак погиб в АТО в 2016 году
Скриншот: Stratcom Centre UA / Twitter

В Донецкой области представители террористической группировки "ДНР" уничтожили памятник оперному певцу Василию Слипаку, погибшему в 2016 году в боях за Донбасс. Видео опубликовал в Twitter Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры Украины.

На видео четверо мужчин в гражданской одежде (один – с буквой Z на футболке) разбивают памятник Слипаку и грузят каменный крест в автомобиль, а куски постамента раскидывают в кусты. 

В конце видео демонстрируется символика "ДНР". 

Мемориал был установлен военными и волонтерами в 2019 году, писало "Вчасно". В начале марта 2022-го оккупанты уже пытались уничтожить его. Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского тогда опубликовали фото разрушенного памятника, а позднее сообщили, что восстановили его.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Василий Слипак – всемирно известный украинский оперный певец, был солистом Парижской оперы. С начала боевых действий на Донбассе участвовал в антитеррористической операции в составе добровольческого корпуса "Правый сектор" под позывным Миф и был смертельно ранен снайпером в районе села Луганское Донецкой области 29 июня 2016 года. 

Бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный заявлял, что террористы убили певца намеренно – перед очередным раундом минских переговоров.

В феврале 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко присвоил Слипаку звание Героя Украины.

В 2018 году в Париже на фасаде украинского культурно-информационного центра появилась мемориальная доска Слипаку.

Теги: памятник, ДНР, мемориал, война России против Украины, Василий Слипак
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