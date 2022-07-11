В Донецкой области коллаборанты повторно разрушили памятник погибшему на Донбассе певцу Слипаку

Слипак погиб в АТО в 2016 году Скриншот: Stratcom Centre UA / Twitter

На видео четверо мужчин в гражданской одежде (один – с буквой Z на футболке) разбивают памятник Слипаку и грузят каменный крест в автомобиль, а куски постамента раскидывают в кусты.

В конце видео демонстрируется символика "ДНР".

russian invaders demolished a monument to Vasyl Slipak, world-renown opera singer, who died in the war. pic.twitter.com/8xRbMC7DdZ — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) July 11, 2022

Мемориал был установлен военными и волонтерами в 2019 году, писало "Вчасно". В начале марта 2022-го оккупанты уже пытались уничтожить его. Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского тогда опубликовали фото разрушенного памятника, а позднее сообщили, что восстановили его.

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