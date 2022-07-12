Зеленский предлагает передать руководство Славянском, Дружковкой и Константиновкой городским военным администрациям

Начальники ГВА, согласно постановлению, будут наделены полномочиями городского совета, его исполнительного комитета и городского головы согласно закону о военном положении. Такое расширение полномочий предусмотрено ч. 2 ст. 10 закона "О правовом режиме военного положения", указано в документе.
Согласно проекту постановления, в период действия военного положения в Украине и 30 дней после его прекращения или отмены аппараты Дружковского, Константиновского и Славянского городских советов, их исполнительные комитеты, другие исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения и организации этих территориальных общин подчиняются начальникам городских военных администраций.
Городские военные администрации Дружковки и Славянска были созданы указом президента 30 марта 2022 года, а Константиновки – 10 апреля 2022 года. 4 июля Зеленский подписал указ о создании еще 14 военных администраций в Донецкой области.
Битва за Славянск, по мнению британской разведки, может стать следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс. Глава военно-гражданской администрации города Вадим Лях 4 июля заявил, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил Зеленский.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил глава областной военной администрации Павел Кириленко 22 июня и 2 июля.