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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский предлагает передать руководство Славянском, Дружковкой и Константиновкой городским военным администрациям

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Зеленский предлагает предоставить начальникам ГВА трех городов Донецкой области дополнительные полномочия
Зеленский предлагает предоставить начальникам ГВА трех городов Донецкой области дополнительные полномочия
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает на время военного положения наделить начальников Дружковской, Константиновской и Славянской городских военных администраций (ГВА) Краматорского района Донецкой области дополнительно полномочиями. Соответствующий проект постановления №7545 зарегистрирован 11 июля в Верховной Раде Украины.

Начальники ГВА, согласно постановлению, будут наделены полномочиями городского совета, его исполнительного комитета и городского головы согласно закону о военном положении. Такое расширение полномочий предусмотрено ч. 2 ст. 10 закона "О правовом режиме военного положения", указано в документе.

Согласно проекту постановления, в период действия военного положения в Украине и 30 дней после его прекращения или отмены аппараты Дружковского, Константиновского и Славянского городских советов, их исполнительные комитеты, другие исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения и организации этих территориальных общин подчиняются начальникам городских военных администраций.

Городские военные администрации Дружковки и Славянска были созданы указом президента 30 марта 2022 года, а Константиновки – 10 апреля 2022 года. 4 июля Зеленский подписал указ о создании еще 14 военных администраций в Донецкой области.

Битва за Славянск, по мнению британской разведки, может стать следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс. Глава военно-гражданской администрации города Вадим Лях 4 июля заявил, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил Зеленский.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил глава областной военной администрации Павел Кириленко 22 июня и 2 июля.

Теги: Донецк, Украина, Донецкая область, Славянск, Донбасс, Краматорск, Константиновка, Дружковка, указ, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, президент, российские оккупанты
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