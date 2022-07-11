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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе погиб экс-футболист "Динамо", одноклассник Ващука и Шовковского

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Воспитанник "Динамо" Баланчук погиб под Бахмутом в возрасте 47 лет
Воспитанник "Динамо" Баланчук погиб под Бахмутом в возрасте 47 лет
Фото: Сергей Баланчук / Facebook

Бывший футболист киевского "Динамо", "Ворсклы", "Металлиста" и "Маккаби" (Хайфа), обладатель кубка Израиля Сергей Баланчук погиб в боях под Бахмутом Донецкой области. Об этом 9 июля сообщил сайт "Динамомания".

Бывшему игроку "Динамо" было 47 лет, он воевал в рядах ВСУ и погиб в результате артиллерийского обстрела.

Баланчук учился в "футбольном" классе киевской школы №170 на Оболони вместе с Александром Шовковским, Владиславом Ващуком и Сергеем Федоровым. После завершения карьеры футболиста Сергей получил юридическое образование и с тех пор работал по специальности.

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук рассказал в Facebook, что они с Баланчуком дружили с детства, сидели за одной партой и потом, во взрослой жизни, друг друга тоже не потеряли.

"Он написал мне в мае. Сообщил, что он уже в армии. Я не ожидал, конечно. Серега Баланчук – и вдруг армия. Переписывались два часа. О чем – не знаю. Обо всем. О том, что происходит. О войне. О людях. О жизни. Вчера днем сообщили, что Серега погиб. Попал под обстрел под Бахмутом. Когда похороны – напишу отдельно. До сих пор не могу поверить в то, что его больше нет", – рассказал Ващук.

https://www.facebook.com/vashchukvlad/posts/pfbid02QLkAPymZGTAMHVAAMTLqcuFcAAG8vZa7n4NUd5Sn29r3gCqDFwAcwULhm7VEBRcnl

Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский вспомнил в Facebook, что Баланчук был лучшим учеником среди всего футбольного класса и окончил школу с золотой медалью.

"Он всегда профессионально и ответственно относился ко всему, с чем имел дело... Он защищал нашу страну! Защищал на нашей территории! Сражался за нашу независимость и свободу! Мы боремся, отдавая самое ценное, что у нас есть, – жизнь сыновей и дочерей нашей Украины", – поделился экс-динамовец.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021s72jCn2zvTHeLQWZnz7tLqTVQoRegN316mBPB4JVTCCtKKXGb89XjQ6PDhvheZ3l&id=100001560433670


Контекст:

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил 9 июля, что за время войны российские оккупанты убили более 100 украинских спортсменов и тренеров.

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