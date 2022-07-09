Российские военные убили 100 украинских спортсменов и тренеров – глава Минспорта

Об этом 9 июля в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"Они погибли на поле боя и от вражеских обстрелов. Мужчины и женщины. Взрослые и дети. Все они герои, лучшие из самых лучших наших людей, – написал глава Минспорта. – Четверо ранены. Еще 22 находятся в плену. Прилагаем все усилия, чтобы вернуть их домой живыми".

По словам Гутцайта, с оружием "защищают Украину и всю Европу" больше 3 тыс. спортсменов.

"Ценой жизни и здоровья они борются за мирное будущее всего континента. На волонтерском фронте более 1100 спортсменов и тренеров. Все они сейчас должны быть в спортивных залах, тренироваться и тренировать, готовиться к соревнованиям. Никто из них не хотел этой войны. Но никто из них не смог остаться в стороне", – подчеркнул министр.

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