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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные убили 100 украинских спортсменов и тренеров – глава Минспорта

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С оружием защищают Украину больше 3 тыс. спортсменов, отметил Гутцайт
С оружием защищают Украину больше 3 тыс. спортсменов, отметил Гутцайт
Фото: kmu.gov.ua

Российские оккупационные войска убили в ходе войны 100 украинских спортсменов и тренеров.

Об этом 9 июля в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"Они погибли на поле боя и от вражеских обстрелов. Мужчины и женщины. Взрослые и дети. Все они герои, лучшие из самых лучших наших людей, – написал глава Минспорта. – Четверо ранены. Еще 22 находятся в плену. Прилагаем все усилия, чтобы вернуть их домой живыми".

По словам Гутцайта, с оружием "защищают Украину и всю Европу" больше 3 тыс. спортсменов.

"Ценой жизни и здоровья они борются за мирное будущее всего континента. На волонтерском фронте более 1100 спортсменов и тренеров. Все они сейчас должны быть в спортивных залах, тренироваться и тренировать, готовиться к соревнованиям. Никто из них не хотел этой войны. Но никто из них не смог остаться в стороне", – подчеркнул министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гутцайт говорил 3 апреля, что РФ и Беларусь после полномасштабного вторжения России в Украину отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По информации Минспорта на конец мая, против России и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил 1 июля, что 35 стран потребовали исключить РФ и Беларусь из международных спортивных организаций.

В начале июля Минспорта Украины призвало запретить россиянам и белорусам выступления под нейтральными флагами.

Теги: Россия, Украина, спорт, оружие, военные, Министерство молодежи и спорта, раненые, вторжение, волонтеры, обстрелы, война России против Украины, спортсмены, женщины, тренер, погибшие, мужчины, Вадим Гутцайт
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