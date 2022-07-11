ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

После попытки наступать в направлении Марьинки российские оккупанты традиционно сбежали – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На Донбассе идут интенсивные бои
На Донбассе идут интенсивные бои
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Российские оккупанты пытались наступать на двух участках Донецкой области и были отброшены в обоих случаях. Об этом проинформировал 11 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В направлении Краснополья наши воины отразили очередной вражеский штурм и свели на нет все попытки оккупантов продвинуться. [...] Снова, можно уже сказать, традиционно, наши воины заставили бежать врага, когда тот попытался наступать в направлении Марьинки", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что на краматорском и бахмутском направлениях активных действий противник не вел, стрелял из артиллерии и минометов, а также применял боевую авиацию.

Также артиллерийские обстрелы велись оккупантами на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях, отметили в ВСУ. Авиаудары были зафиксированы в районе населенных пунктов Шевченко и Золотая Нива Донецкой области.

"На слобожанском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей на харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск к государственной границе. [...] Враг нанес удары из вооружения вертолетов Ка-52 недалеко от Лебяжьего, Верхнего Салтова и Прудянки. Возле последней вел воздушную разведку БПЛА", – рассказали в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid023NWBUd1hKEwFRhKnYJLSTmBPFuvgcE1wurttEep81p8KNVNVCWFiLZA6kCdq6nPl?__cft__[0]=AZWbSevQt-4B8_FLhbbbUwCh_IT2Wdo-VLMstYBoj5xj74SO-CXCUiCLWWTvg0n7ggtzG76XBQqHM-PKEWrQnTEjmG1JhdQVm0ssfghT9THhft-h6N4qPw4UuITd-G39-csEVW3c3zGq_uln1jk2bdZXycoX9JBvCF8KKvcNRkKvyQ&__tn__=%2CO%2CP-R

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Юрий Зиненко
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, штурм, Марьинка, артиллерия, ВСУ, авиаудар, наступление, война России против Украины, миномет, российские оккупанты, Краснополье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мульт адресован тем, кто поддерживает российско-украинскую войну". Вышел новый эпизод "Масяни", в котором Китай объявил войну РФ
  "Мульт адресован тем, кто поддерживает российско-украинскую войну". Вышел новый эпизод "Масяни", в котором Китай объявил войну РФ
"Кто-то в USA, а кто-то в Харьков". Тополя показал фото, которое сделал во время прощания с женой
"Кто-то в USA, а кто-то в Харьков". Тополя показал фото, которое сделал во время прощания с женой
  Умер народный артист Украины Юрий Мажуга
  Умер народный артист Украины Юрий Мажуга
  "Украина вернется". ТНМК посвятили новую песню временно оккупированному российскими войсками украинскому Энергодару. Видео
  "Украина вернется". ТНМК посвятили новую песню временно оккупированному российскими войсками украинскому Энергодару. Видео
  Харчишин: Винник уже появился? Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые надеются, что память украинцев очень короткая
  Харчишин: Винник уже появился? Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые надеются, что память украинцев очень короткая
  Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали
  Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали
  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"
  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"
Роднянский заявил, что тем, кто верит пропаганде, следует читать сводки "разжигателя войны"
Роднянский заявил, что тем, кто верит пропаганде, следует читать сводки "разжигателя войны"
  Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше
  Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала фото с матерью
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала фото с матерью
  "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова
  "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова
Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая
Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая
Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото
Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче"
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче"
  "Олег, если выпадешь из украинской лодки, которая борется с российской империей, станешь никем". Леньо заявил, что Винник покинул Украину
  "Олег, если выпадешь из украинской лодки, которая борется с российской империей, станешь никем". Леньо заявил, что Винник покинул Украину
  "Нет этой химии": Ефросинина и Полякова рассказали, почему не переходят на украинский язык
  "Нет этой химии": Ефросинина и Полякова рассказали, почему не переходят на украинский язык
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (313207)
2
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (58473)
3
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (43160)
4
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (28949)
5
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию (24805)
6
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора (24555)
7
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (22862)
8
Солист Måneskin на концерте в Риме обматерил Путина в присутствии танцующей Джоли. Видео (22190)
 
 
 
 