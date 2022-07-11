После попытки наступать в направлении Марьинки российские оккупанты традиционно сбежали – Генштаб ВСУ

"В направлении Краснополья наши воины отразили очередной вражеский штурм и свели на нет все попытки оккупантов продвинуться. [...] Снова, можно уже сказать, традиционно, наши воины заставили бежать врага, когда тот попытался наступать в направлении Марьинки", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что на краматорском и бахмутском направлениях активных действий противник не вел, стрелял из артиллерии и минометов, а также применял боевую авиацию.

Также артиллерийские обстрелы велись оккупантами на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях, отметили в ВСУ. Авиаудары были зафиксированы в районе населенных пунктов Шевченко и Золотая Нива Донецкой области.

"На слобожанском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей на харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск к государственной границе. [...] Враг нанес удары из вооружения вертолетов Ка-52 недалеко от Лебяжьего, Верхнего Салтова и Прудянки. Возле последней вел воздушную разведку БПЛА", – рассказали в Генштабе.

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