ВСУ отбили наступление оккупантов в районе Марьинки и Краснополья – Генштаб

Под Марьинкой, попав под огонь ВСУ, оккупанты вынуждены были отступить назад Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На славянском направлении враг нанес авиационный удар недалеко от Богородичного. Штурм оккупантов в направлении Краснополья украинские военные успешно отразили.

"На донецком направлении присутствуют признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий на краматорском и бахмутском направлениях", – говорится в сообщении.

На новопавловском направлении противник ведет штурмовые действия для улучшения своего тактического положения. Вдоль линии столкновения оккупанты регулярно открывают огонь по позициям подразделений ВСУ. Активизировалась штурмовая и армейская авиация россиян.

На бахмутском направлении захватчики нанесли ракетно-авиационные удары вблизи Берестового, Спорного, Стряповки, Углегорской ТЭС, а также в районе Орехово.

"Очередная вражеская попытка наступления в направлении Марьинки полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад", – отметили в Генштабе.

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