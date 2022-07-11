ВСУ отбили наступление оккупантов в районе Марьинки и Краснополья – Генштаб

На славянском направлении враг нанес авиационный удар недалеко от Богородичного. Штурм оккупантов в направлении Краснополья украинские военные успешно отразили.
"На донецком направлении присутствуют признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий на краматорском и бахмутском направлениях", – говорится в сообщении.
На новопавловском направлении противник ведет штурмовые действия для улучшения своего тактического положения. Вдоль линии столкновения оккупанты регулярно открывают огонь по позициям подразделений ВСУ. Активизировалась штурмовая и армейская авиация россиян.
На бахмутском направлении захватчики нанесли ракетно-авиационные удары вблизи Берестового, Спорного, Стряповки, Углегорской ТЭС, а также в районе Орехово.
"Очередная вражеская попытка наступления в направлении Марьинки полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются, в частности, полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.