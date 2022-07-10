"Россияне боятся, и это верно". Советник мэра Мариуполя рассказал об испугавшем оккупантов бытовом пожаре

"Ночью произошел пожар в микрорайоне Черемушки. Просто бытовой пожар. Однако сначала донецкие пропагандисты взорвались: "HIMARS", – а затем все мариупольские чаты понесли сплетни о сбитом беспилотнике. Просто бытовой пожар. Но наглядно демонстрирует, как россияне боятся. И это верно", – написал он.

Андрющенко подчеркнул, что "отплата уже рядом".

Советник мэра также разместил видео самого пожара.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗВ MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, Вооруженные силы Украины уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

9 июля Андрющенко писал, что в жилых кварталах Мариуполя оккупанты обустроили два склада боеприпасов.