"Россияне боятся, и это верно". Советник мэра Мариуполя рассказал об испугавшем оккупантов бытовом пожаре

"Ночью произошел пожар в микрорайоне Черемушки. Просто бытовой пожар. Однако сначала донецкие пропагандисты взорвались: "HIMARS", – а затем все мариупольские чаты понесли сплетни о сбитом беспилотнике. Просто бытовой пожар. Но наглядно демонстрирует, как россияне боятся. И это верно", – написал он.
Андрющенко подчеркнул, что "отплата уже рядом".
Советник мэра также разместил видео самого пожара.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗВ MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, Вооруженные силы Украины уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
9 июля Андрющенко писал, что в жилых кварталах Мариуполя оккупанты обустроили два склада боеприпасов.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
Андрющенко 29 июня сообщил о наличии у оккупантов планов на проведение "референдума" о присоединении Донецкой области к РФ 11 сентября.