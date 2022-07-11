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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: 34 российских авианалета за сутки – ответ всем тем, кто придумал "оперативную паузу" в действиях оккупантов

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Зеленский: Надо держаться, надо биться вместе на всех фронтах сейчас
Зеленский: Надо держаться, надо биться вместе на всех фронтах сейчас
Фото: EPA

Российские авианалеты свидетельствуют о том, что "оперативной паузы" в действиях российских войск против Украины не было. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, опубликованного 10 июля его пресс-службой.

"На уходящей неделе многие говорили о якобы "оперативной паузе" в действиях оккупантов на Донбассе и в других частях Украины. 34 налета российской авиации за одни минувшие сутки – это ответ всем тем, кто придумал эту "паузу". Украинская армия держится, держится крепко и отбивает штурмы по разным направлениям. Но, конечно, нужно сделать еще очень многое, чтобы российские потери стали такими, после которых действительно будет пауза. Причем пауза не перед новыми наступлениями оккупантов, а перед их бегством с нашей украинской родной земли", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил украинских военных, обеспечивающих приближение этого времени.

"Это так же неотвратимо, как наказание для оккупантов. Но надо держаться, надо биться вместе на всех фронтах сейчас – и на политическом, и на информационном, и на экономическом, нигде не проявляя слабости. В этой войне мы можем выстоять только вместе – абсолютно все, каждый украинец, каждая украинка", – добавил глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

7 июля спикер минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что подразделения заняты "восполнением боевых возможностей", пишет российские пропагандистское агентство ТАСС"Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома", – сказал он.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, авиация, Владимир Зеленский, война России против Украины
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