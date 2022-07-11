Зеленский: 34 российских авианалета за сутки – ответ всем тем, кто придумал "оперативную паузу" в действиях оккупантов

Зеленский: Надо держаться, надо биться вместе на всех фронтах сейчас Фото: EPA

"На уходящей неделе многие говорили о якобы "оперативной паузе" в действиях оккупантов на Донбассе и в других частях Украины. 34 налета российской авиации за одни минувшие сутки – это ответ всем тем, кто придумал эту "паузу". Украинская армия держится, держится крепко и отбивает штурмы по разным направлениям. Но, конечно, нужно сделать еще очень многое, чтобы российские потери стали такими, после которых действительно будет пауза. Причем пауза не перед новыми наступлениями оккупантов, а перед их бегством с нашей украинской родной земли", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил украинских военных, обеспечивающих приближение этого времени.

"Это так же неотвратимо, как наказание для оккупантов. Но надо держаться, надо биться вместе на всех фронтах сейчас – и на политическом, и на информационном, и на экономическом, нигде не проявляя слабости. В этой войне мы можем выстоять только вместе – абсолютно все, каждый украинец, каждая украинка", – добавил глава государства.

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