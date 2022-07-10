Одиночная камера и уборка пыточных. 16-летний сын запорожского чиновника рассказал о российском плене

По его словам, первые 48 дней он находился в Васильевском отделении полиции, содержался в следственном изоляторе в одиночной камере.
"Это отсутствие возможности нормально выходить на воздух, отсутствие возможности поговорить. Связь была у меня раз в 10 дней. На улицу я мог выходить 15–20 минут в день максимум. Первые две недели я не мог помыться, а вещи постирал только после трех недель. В камере у меня туалет не работал. Мне приходилось с помощью железной миски набирать воду из крана и смывать", – вспоминает подросток.
Буряк говорит, что в его задачи входила уборка помещений, в частности тех, в которых проводились допросы. По его словам, ко многим из задержанных россияне применяли пытки – избивали, били током.
Подросток говорит, что, как только его взяли в плен, он сразу понимал свое положение.
"Я прекрасно понимал, что я буду должен вести себя спокойно, сдержанно по возможности, соглашаться на все, что мне предлагают, не идти на конфронтацию, не агрессировать. Быть с более-менее дружелюбным отношением, чтобы меня не трогали, чтобы ко мне не было вопросов, чтобы ко мне не было недоверия, чтобы ко мне продолжали относиться нейтрально, чтобы я находился невидимым", – рассказал он.
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Сына Буряка оккупанты похитили 8 апреля в Бердянске. По словам чиновника, подросток ехал из Бердянска в составе эвакуационной колонны, на одном из блокпостов автомобиль остановили, у мальчика увидели телефон, после чего его вытащили из машины. Автомобиль продержали на блокпосту три часа, всех, кроме сына Буряка, отпустили.