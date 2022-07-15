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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску – мэр

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В результате обстрела Краматорска оккупантами жертв предварительно нет, отметил мэр
В результате обстрела Краматорска оккупантами жертв предварительно нет, отметил мэр
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Российские оккупационные войска 15 июля в очередной раз обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил глава Краматорской военной администрации, мэр города Александр Гончаренко.

"Очередной авиаракетный удар по Краматорску, – написал Гончаренко. – На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели".

По его словам, в результате обстрела города оккупантами жертв предварительно нет.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid021348uSXoZ2Y7H4espNcw6AP3Mr2w9zZdG11zZSB23oGWsq6YvcLrDwq5LNKMJEZZl

Накануне, 14 июля российские военные нанесли авиаудары по промзоне Краматорска.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.

По данным британской разведки, на этой неделе войска РФ могут сосредоточиться на захвате небольших городов на подступах к Славянску и Краматорску.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Краматорск, спасатели, жертвы, обстрелы, украинцы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, Александр Гончаренко, российские военные, мэр, российские оккупанты
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