В Краматорске задержали мужчину по подозрению в распространении информации о перемещении ВСУ

"По данным следствия, с мая по июль 2022 года гражданин Украины, используя мессенджер, размещал текстовые сообщения с информацией о перемещении и расположении военнослужащих Вооруженных сил Украины в отдельных районах Донецкой области. При этом указанная информация позволяла идентифицировать украинских защитников на местности и использовалась государством-оккупантом во время военной агрессии против Украины", – говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.