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Конгрессвумен Спартц заявила о предполагаемых связях Ермака с РФ. В МИД Украины раскритиковали ее заявление

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Ермак пока не отреагировал на заявления Спартц
Ермак пока не отреагировал на заявления Спартц
Фото: EPA

Американская конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Письмо Спартц опубликовано на ее официальном сайте.

Спартц заявила, что в рамках надзорного расследования Конгресса просит администрацию Байдена проинформировать Конгресс о проведенных процедурах надзора, связанных с Ермаком, на запланированном закрытом брифинге Конгресса 12 июля.

В пресс-релизе на сайте Спартц говорится: "Основываясь на различных разведывательных данных, действиях, предпринятых господином Ермаком в Украине, и его предполагаемых связях с Россией, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть различные серьезные обвинения".

В самом письме упоминаний о России нет, но есть засекреченная часть.

"Основываясь на различных разведывательных данных и действиях господина Ермака в Украине, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию. Учитывая наше материальное участие в этом конфликте, мы обязаны такому уровню строгости и подотчетности перед американским народом, чтобы гарантировать, что наша помощь не попадет в руки не тех людей, поскольку Украина срочно нуждается в повышении уровня и скорости помощи в области безопасности со стороны вашей администрации, чего, к сожалению, не произошло. Поскольку президент Зеленский очень усердно работает над созданием союзов с Западом и нашей страной, мы обязаны информировать его, если у нас могут быть какие-либо опасения по поводу ключевых людей в его окружении. Это также наш долг перед храбрыми украинскими солдатами и сильным украинским народом, которые ведут эту борьбу за свободу и международный порядок для всех нас", – говорится в публичной части письма.

Спартц также отметила, что Ермак назначил своим заместителем Олега Татарова. По ее словам, Татаров "оттягивает назначение" главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, выводя из строя ее и Национальное антикоррупционное бюро.

"Господин Татаров находился под следствием НАБУ в 2020 году до своего назначения, где его дело было неправомерно передано обычному прокурору и закрыто. Господин Татаров также был высокопоставленным сотрудником полиции при бывшем президенте [Викторе] Януковиче, который преследовал протестующих Евромайдана", – заявила она.

Политик также пишет, что Ермак "вызывает много опасений у самых разных людей в Соединенных Штатах и за рубежом".

"Считается, что он пользуется большим уважением у вашего главного советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Я хотела бы, чтобы вы как можно скорее ответили Конгрессу по этому срочному вопросу, чтобы подтвердить или опровергнуть эти утверждения. Не стесняйтесь обращаться в мой офис напрямую для получения более подробной информации о нашем брифинге. С нетерпением жду вашего незамедлительного ответа", – заявила Спартц.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook 9 июля прокомментировал письмо Спартц.

Он подчеркнул, что Украина глубоко благодарна США за поддержку в противостоянии российской агрессии.

"На этом фоне масштабной поддержки особенно контрастируют последние действия и заявления члена Конгресса США Виктории Спартц. Они являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США", – заявил спикер.

В МИД посоветовали Спартц "оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев". По словам Николенко, "особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения".

Спикер МИД заявил, что Спартц также должна "прекратить подрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины".

Ермак и Татаров пока не отреагировали на эти заявления.

Контекст:

Ермак назначен главой Офиса президента Украины в феврале 2020 года. До того он был советником Зеленского.

Теги: Россия, Украина, Джо Байден, МИД Украины, Олег Татаров, Конгресс США, война России против Украины, Олег Николенко, Андрей Ермак, Виктория Спартц
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