Судебная реформа, деолигархизация и оптимизация министерств. Ермак назвал приоритетные реформы для вступления в ЕС

"В первую очередь это судебная реформа, механизм подбора судей и привлечение их к ответственности", – сказал Ермак.
Также Украина должна продолжить антикоррупционную реформу и реализовать план президента Владимира Зеленского по деолигархизации, чтобы "исключить влияние олигархов на принятие политических решений", подчеркнул Ермак, отметив, что необходимо также усилить антимонопольное законодательство.
Кроме того, глава Офиса президента анонсировал реформу ключевых министерств и ведомств, чтобы сделать государство более "компактным и результативным".
По словам Ермака, Украина должна стать членом ЕС "как можно скорее", поскольку у нее нет "другого выбора".
"Вступление в ЕС – это механизм [позволяющий] построить такую страну, которой мы все будем гордиться", – сказал он.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.
1 июля на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС. Вместе со спикером парламента Русланом Стефанчуком и премьер-министром Шмыгалем он подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.