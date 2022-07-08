Судебная реформа, деолигархизация и оптимизация министерств. Ермак назвал приоритетные реформы для вступления в ЕС

Ермак заявил, что Украина должна стать членом Евросоюза "как можно скорее" Фото: EPA

"В первую очередь это судебная реформа, механизм подбора судей и привлечение их к ответственности", – сказал Ермак.

Также Украина должна продолжить антикоррупционную реформу и реализовать план президента Владимира Зеленского по деолигархизации, чтобы "исключить влияние олигархов на принятие политических решений", подчеркнул Ермак, отметив, что необходимо также усилить антимонопольное законодательство.

Кроме того, глава Офиса президента анонсировал реформу ключевых министерств и ведомств, чтобы сделать государство более "компактным и результативным".

По словам Ермака, Украина должна стать членом ЕС "как можно скорее", поскольку у нее нет "другого выбора".

"Вступление в ЕС – это механизм [позволяющий] построить такую страну, которой мы все будем гордиться", – сказал он.