Для вступления в Евросоюз Украине нужно действовать в 33 направлениях – Шмыгаль

"К нам [...] есть требования заполнять и открывать переговорные процедуры по 33 направлениям, есть необходимость выполнить по семи направлениям необходимые условия – это завершение реформ, которые были в Украине уже начаты", – сказал он.

Премьер считает, что процесс евроинтеграции остановлен не будет.

"Я не представляю и не допускаю возможности, что статус кандидата может быть забран, остановлен и так далее. Мы выполняли и перевыполняли и во времени, и в количестве все условия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и я уверен, что Украина будет своевременно и эффективно проводить все переговорные процедуры, выполнять все имеющиеся условия, поэтому здесь я не вижу сегодня угроз", – заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что украинцы и власти Украины "не для этого столько усилий прилагали, чтобы что-то не выполнять или терять".