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Для вступления в Евросоюз Украине нужно действовать в 33 направлениях – Шмыгаль

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Шмыгаль не верит, что Украину лишат статуса кандидата в члены ЕС
Шмыгаль не верит, что Украину лишат статуса кандидата в члены ЕС
Фото: kmu.gov.ua

В рамках евроинтеграции Украине нужно вести переговоры по различным направлениям. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 3 июля.

"К нам [...] есть требования заполнять и открывать переговорные процедуры по 33 направлениям, есть необходимость выполнить по семи направлениям необходимые условия – это завершение реформ, которые были в Украине уже начаты", – сказал он.

Премьер считает, что процесс евроинтеграции остановлен не будет.

"Я не представляю и не допускаю возможности, что статус кандидата может быть забран, остановлен и так далее. Мы выполняли и перевыполняли и во времени, и в количестве все условия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и я уверен, что Украина будет своевременно и эффективно проводить все переговорные процедуры, выполнять все имеющиеся условия, поэтому здесь я не вижу сегодня угроз", – заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что украинцы и власти Украины "не для этого столько усилий прилагали, чтобы что-то не выполнять или терять".

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

1 июля на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС. Вместе со спикером парламента Русланом Стефанчуком и премьер-министром Шмыгалем он подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.

Теги: реформы, переговоры, евроинтеграция, Европейский союз, Евросоюз, премьер-министр, Денис Шмыгаль, ЕС
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