Для вступления в Евросоюз Украине нужно действовать в 33 направлениях – Шмыгаль

"К нам [...] есть требования заполнять и открывать переговорные процедуры по 33 направлениям, есть необходимость выполнить по семи направлениям необходимые условия – это завершение реформ, которые были в Украине уже начаты", – сказал он.
Премьер считает, что процесс евроинтеграции остановлен не будет.
"Я не представляю и не допускаю возможности, что статус кандидата может быть забран, остановлен и так далее. Мы выполняли и перевыполняли и во времени, и в количестве все условия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и я уверен, что Украина будет своевременно и эффективно проводить все переговорные процедуры, выполнять все имеющиеся условия, поэтому здесь я не вижу сегодня угроз", – заявил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что украинцы и власти Украины "не для этого столько усилий прилагали, чтобы что-то не выполнять или терять".
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.
1 июля на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС. Вместе со спикером парламента Русланом Стефанчуком и премьер-министром Шмыгалем он подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.