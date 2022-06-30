Зеленский анонсировал карту действий Украины на пути в Евросоюз. Ее представят 1 июля

Об этом 29 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Вчера я провел специальное совещание – большое совещание, было 28 участников, представляющих и исполнительную, и законодательную, и судебную ветви власти. У государства будет соответствующий документ – четкая карта действий, которую сможет проверить любой гражданин и любая гражданка Украины: что нужно сделать государственным институтам, чтобы мы выполнили часть работы на пути в Евросоюз. Уже 1 июля этот документ будет представлен", – анонсировал президент.
Зеленский отметил, что 29 июня был сделан "очередной шаг на пути к членству" Украины в ЕС.
"Очень практичный шаг. Подписан "транспортный безвиз". Это соглашение, убирающее барьеры для украинских перевозчиков. Больше не нужно ожидать разрешений на грузовые перевозки. И это позволит значительно нарастить экспорт украинских товаров автотранспортом", – сказал глава государства.
По словам Зеленского, задача у Украины сейчас – "не терять ни одной недели в отношениях с ЕС".
"Мы постоянно будем, несмотря на эту войну, несмотря на все сложности, делать то, что приближает нас к полноправному членству в Евросоюзе", – резюмировал президент.
Решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС было принято на саммите Европейского совета 23 июня. Это "одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет ее независимости", отметил Зеленский.
Вместе с Украиной статус кандидата в члены ЕС получила Молдова, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter. Лидеры ЕС признали также европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы, добавил он.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.