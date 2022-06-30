Зеленский анонсировал карту действий Украины на пути в Евросоюз. Ее представят 1 июля

Зеленский отметил, что 29 июня был сделан "очередной шаг на пути к членству" Украины в ЕС Фото: president.gov.ua

Об этом 29 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Вчера я провел специальное совещание – большое совещание, было 28 участников, представляющих и исполнительную, и законодательную, и судебную ветви власти. У государства будет соответствующий документ – четкая карта действий, которую сможет проверить любой гражданин и любая гражданка Украины: что нужно сделать государственным институтам, чтобы мы выполнили часть работы на пути в Евросоюз. Уже 1 июля этот документ будет представлен", – анонсировал президент.

Зеленский отметил, что 29 июня был сделан "очередной шаг на пути к членству" Украины в ЕС.

"Очень практичный шаг. Подписан "транспортный безвиз". Это соглашение, убирающее барьеры для украинских перевозчиков. Больше не нужно ожидать разрешений на грузовые перевозки. И это позволит значительно нарастить экспорт украинских товаров автотранспортом", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, задача у Украины сейчас – "не терять ни одной недели в отношениях с ЕС".

"Мы постоянно будем, несмотря на эту войну, несмотря на все сложности, делать то, что приближает нас к полноправному членству в Евросоюзе", – резюмировал президент.