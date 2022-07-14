Утром оккупанты нанесли авиаудары по промзоне Краматорска, в некоторых районах города нет электричества

"Тревожное утро. Авиаракетные удары по промышленной зоне Краматорска. Есть отсутствие электроснабжения в некоторых частях города. Опасность не миновала, находитесь в укрытии!" – говорится в сообщении.

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

По данным британской разведки, на этой неделе войска РФ могут сосредоточиться на захвате небольших городов на подступах к Славянску и Краматорску.