"Разведку боем враг бездарно провалил". ВСУ отбили атаки оккупантов в Харьковской области и под Бахмутом – Генштаб ВСУ

"На северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Волковка, Волфин и Покровка Сумской области. Также в Сумской области вел воздушную разведку БПЛА вблизи Заруцкого, Шалыгино и Стариково", – сказано в сводке.
На харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения наших войск, отметили в Генштабе.
"В который раз украинские воины отбили вражеский штурм в направлении Дементиевки. В настоящее время противник пополняет запасы и пытается доукомплектовать подразделения, понесшие потери личного состава и военной техники", – говорится в сообщении.
При этом российские оккупанты обстреливали Харьков, Дементиевку, Старый Салтов и более десятка других населенных пунктов Харьковской области, в том числе нанесли удар парой вертолетов Ка-52 вблизи Верхнего Салтова и Петровки.
На славянском направлении противник продолжал обстрелы, нанес авиаудары вблизи Мазановки Донецкой области.
"Штурмовые действия в направлениях Ивановки и Долины наши защитники успешно отбили и отогнали оккупантов назад", – подчеркнули в Генштабе.
На бахмутском направлении оккупанты продолжили обстрелы.
"Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины наши воины точным огнем свели на нет. оккупанты с потерями отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил", – сказано в сводке Генштаба ВСУ.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.
Потери среди личного состава российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину на 13 июля, по данным Генштаба ВСУ, составляют около 37 570 военных.