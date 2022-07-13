"Разведку боем враг бездарно провалил". ВСУ отбили атаки оккупантов в Харьковской области и под Бахмутом – Генштаб ВСУ

"На северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Волковка, Волфин и Покровка Сумской области. Также в Сумской области вел воздушную разведку БПЛА вблизи Заруцкого, Шалыгино и Стариково", – сказано в сводке.

На харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения наших войск, отметили в Генштабе.

"В который раз украинские воины отбили вражеский штурм в направлении Дементиевки. В настоящее время противник пополняет запасы и пытается доукомплектовать подразделения, понесшие потери личного состава и военной техники", – говорится в сообщении.

При этом российские оккупанты обстреливали Харьков, Дементиевку, Старый Салтов и более десятка других населенных пунктов Харьковской области, в том числе нанесли удар парой вертолетов Ка-52 вблизи Верхнего Салтова и Петровки.

На славянском направлении противник продолжал обстрелы, нанес авиаудары вблизи Мазановки Донецкой области.

"Штурмовые действия в направлениях Ивановки и Долины наши защитники успешно отбили и отогнали оккупантов назад", – подчеркнули в Генштабе.

На бахмутском направлении оккупанты продолжили обстрелы.

"Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины наши воины точным огнем свели на нет. оккупанты с потерями отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил", – сказано в сводке Генштаба ВСУ.