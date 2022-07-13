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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Разведку боем враг бездарно провалил". ВСУ отбили атаки оккупантов в Харьковской области и под Бахмутом – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе
Оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе
Фото: Міністерство оборони України / Instagram

Согласно оперативной информации по состоянию на 18.00 13 июля, российские военные нанесли ряд артиллерийских и авиаударов по украинским позициям, но ни на одном из направлений не имели успеха при штурмовых действиях. Об этом 13 июля в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Волковка, Волфин и Покровка Сумской области. Также в Сумской области вел воздушную разведку БПЛА вблизи Заруцкого, Шалыгино и Стариково", – сказано в сводке.

На харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения наших войск, отметили в Генштабе.

"В который раз украинские воины отбили вражеский штурм в направлении Дементиевки. В настоящее время противник пополняет запасы и пытается доукомплектовать подразделения, понесшие потери личного состава и военной техники", – говорится в сообщении.

При этом российские оккупанты обстреливали Харьков, Дементиевку, Старый Салтов и более десятка других населенных пунктов Харьковской области, в том числе нанесли удар парой вертолетов Ка-52 вблизи Верхнего Салтова и Петровки.

На славянском направлении противник продолжал обстрелы, нанес авиаудары вблизи Мазановки Донецкой области.

"Штурмовые действия в направлениях Ивановки и Долины наши защитники успешно отбили и отогнали оккупантов назад", – подчеркнули в Генштабе.

На бахмутском направлении оккупанты продолжили обстрелы.

"Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины наши воины точным огнем свели на нет. оккупанты с потерями отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил", – сказано в сводке Генштаба ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0djtR5ZZUB91SLV8uup4qzuLBZ84QZhbe7y6V9vARniSFgeSPem8GLzta6e4J7KgKl

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Потери среди личного состава российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину на 13 июля, по данным Генштаба ВСУ, составляют около 37 570 военных.

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