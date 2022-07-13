Данилов назвал условие для прекращения боевых действий против РФ со стороны ВСУ

Об этом 13 июля в эфире "Радіо НВ", видеозапись которого опубликована в YouTube СМИ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Если агрессор… добровольно покинет нашу землю, тогда мы сразу прекратим воевать. Но для этого враг должен отсюда убраться, со всех наших земель, которые у нас были зафиксированы после 1991 года. Это является аксиомой. Если он этого не сделает, то другого пути, кроме как военного, у нас не будет", – сказал Данилов.
Президент Владимир Зеленский во время обращения 12 июля отметил, что российские оккупанты уже хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла нигде в Украине.
По словам Данилова, Зеленский поставил задачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) освободить всю территорию страны от российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Донецкой и Луганской областей. Оккупационные власти заявили, что готовят в Херсонской области "референдум" о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября. В остальных областях на временно захваченных территориях "референдумы" также могут попытаться организовать в эту же дату.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
30 июня, после бегства российских войск с острова Змеиный, Одесская область была объявлена полностью деоккупированной. Всего на территории Украины, по данным Офиса президента на 5 июля, ВСУ деоккупировали 1028 населенных пунктов.