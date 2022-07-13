Данилов назвал условие для прекращения боевых действий против РФ со стороны ВСУ

Об этом 13 июля в эфире "Радіо НВ", видеозапись которого опубликована в YouTube СМИ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Если агрессор… добровольно покинет нашу землю, тогда мы сразу прекратим воевать. Но для этого враг должен отсюда убраться, со всех наших земель, которые у нас были зафиксированы после 1991 года. Это является аксиомой. Если он этого не сделает, то другого пути, кроме как военного, у нас не будет", – сказал Данилов.

Президент Владимир Зеленский во время обращения 12 июля отметил, что российские оккупанты уже хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла нигде в Украине.

По словам Данилова, Зеленский поставил задачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) освободить всю территорию страны от российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)