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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нигде в мире с таким не сталкивались". Россия в Украине применила все виды своего ракетного оружия – Воздушные силы ВСУ

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Россия запускает по Украине как современные, так и устаревшие советские ракеты
Россия запускает по Украине как современные, так и устаревшие советские ракеты
Фото: armyinform.com.ua

Российская армия с начала полномасштабного вторжения применила для ударов по Украине все виды ракет, имеющиеся на вооружении, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouТube агентство "Укринформ",

"Россия как страна-агрессор применила против нас фактически все типы ракетного вооружения, какие у них есть. Нигде в мире с таким не сталкивались. Еще ни разу такой ракетной атаки ни на одну страну мира не было… Мы делаем все от нас зависящее, чтобы максимально противостоять вражеским атакам", – подчеркнул представитель Воздушных сил.

По словам представителя Минобороны, РФ перешла прежде всего на ракеты советского производства.

"Много уже идет разговоров о том, что иссякают запасы противника высокотехнологичных ракет таких, например, как "Калибр". Противник экономит такую высокоценную технику для того, чтобы угрожать дальше всему миру. Поэтому мы видим такие ракеты, как Х-22, Х-39, Х-31, которые все чаще применяются по разным направлениям", – сказал он.

В то же время спикер напомнил, что самолеты оккупантов уже два с половиной месяца не залетают в воздушное пространство Украины – Россия изменила свою тактику в связи с эффективными действиями украинской ПВО.

"[Авиация России] действует с территории Беларуси, территории РФ, Черного и Каспийского морей, запуская крылатые ракеты, и прежде всего поражает гражданские объекты и гибнет мирное население", – констатировал Игнат.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. С первых дней оккупанты обстреливают территорию Украины крылатыми ракетами, часть из них сбивает украинская ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 13 июля, что с момента начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины 2960 ракет.

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