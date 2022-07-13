"Нигде в мире с таким не сталкивались". Россия в Украине применила все виды своего ракетного оружия – Воздушные силы ВСУ

Россия запускает по Украине как современные, так и устаревшие советские ракеты Фото: armyinform.com.ua

"Россия как страна-агрессор применила против нас фактически все типы ракетного вооружения, какие у них есть. Нигде в мире с таким не сталкивались. Еще ни разу такой ракетной атаки ни на одну страну мира не было… Мы делаем все от нас зависящее, чтобы максимально противостоять вражеским атакам", – подчеркнул представитель Воздушных сил.

По словам представителя Минобороны, РФ перешла прежде всего на ракеты советского производства.

"Много уже идет разговоров о том, что иссякают запасы противника высокотехнологичных ракет таких, например, как "Калибр". Противник экономит такую высокоценную технику для того, чтобы угрожать дальше всему миру. Поэтому мы видим такие ракеты, как Х-22, Х-39, Х-31, которые все чаще применяются по разным направлениям", – сказал он.

В то же время спикер напомнил, что самолеты оккупантов уже два с половиной месяца не залетают в воздушное пространство Украины – Россия изменила свою тактику в связи с эффективными действиями украинской ПВО.

"[Авиация России] действует с территории Беларуси, территории РФ, Черного и Каспийского морей, запуская крылатые ракеты, и прежде всего поражает гражданские объекты и гибнет мирное население", – констатировал Игнат.