"ВСУ сделали все, чтобы белгородский "гостинец" потерялся по дороге". Россия ночью пыталась нанести ракетный удар по Харькову

"Ночью по Харькову пытались нанести ракетный удар, но наши ВСУ сделали все, чтобы белгородский "гостинец" от соседей "потерялся по дороге". Потерпевших нет", – написал глава ОВА.
Он отметил, что накануне враг обстрелял Индустриальный и Немышлянский районы Харькова, в результате чего пять человек получили ранения. Сейчас они находятся в больнице и получают необходимую помощь. Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет.
Помимо этого, вчера противник обстрелял ряд населенных пунктов Харьковской области. В Слатино погиб 55-летний мужчина. Ранены пять мирных жителей: два человека в Харьковском районе, один в Богодуховском и два в Изюмском.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска обстреливают Харьков ежедневно. В частности, 11 июля это произошло несколько раз. В результате ракетного удара около 10.20 из РСЗО "Смерч" погибли шесть мирных жителей.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.