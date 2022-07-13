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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"ВСУ сделали все, чтобы белгородский "гостинец" потерялся по дороге". Россия ночью пыталась нанести ракетный удар по Харькову

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Накануне противник обстрелял ряд населенных пунктов Харьковской области
Накануне противник обстрелял ряд населенных пунктов Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Россия минувшей ночью пыталась нанести ракетный удар по Харькову. Об этом 13 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Ночью по Харькову пытались нанести ракетный удар, но наши ВСУ сделали все, чтобы белгородский "гостинец" от соседей "потерялся по дороге". Потерпевших нет", – написал глава ОВА.

Он отметил, что накануне враг обстрелял Индустриальный и Немышлянский районы Харькова, в результате чего пять человек получили ранения. Сейчас они находятся в больнице и получают необходимую помощь. Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет.

Помимо этого, вчера противник обстрелял ряд населенных пунктов Харьковской области. В Слатино погиб 55-летний мужчина. Ранены пять мирных жителей: два человека в Харьковском районе, один в Богодуховском и два в Изюмском.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские войска обстреливают Харьков ежедневно. В частности, 11 июля это произошло несколько раз. В результате ракетного удара около 10.20 из РСЗО "Смерч" погибли шесть мирных жителей.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Харьковская область, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов
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