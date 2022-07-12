"Оккупантов заставили бежать". Генштаб ВСУ сообщил о пресечении атак россиян в Харьковской области и на Донбассе

"На харьковском направлении [...] оккупанты пытались вытеснить наши войска из района Дементиевки. Но наши воины успешно отразили несколько штурмов указанного села и заставили врага отойти", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что враг вел штурмовые действия на славянском направлении "с целью улучшения тактического положения" в районе Краснополья, Мазановки, Долгенького и Ивановки.
"Украинские воины умело оборонялись, нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать. С таким же результатом завершилась вражеская попытка разведки боем недалеко от Долины [Донецкой области]", – отметили в ВСУ.
По данным Генштаба, "враг понес потери от кинжального огня наших защитников и хаотично отошел" при попытке продвинуться в направлении Спорное – Ивано-Дарьевка в Донецкой области.
На краматорском, бахмутском, авдеевском, кураховском, новопавловском, запорожском и южнобужском направлениях оккупанты занимались обстрелами с применением артиллерии и авиации, объяснили в ВСУ.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.