ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оккупантов заставили бежать". Генштаб ВСУ сообщил о пресечении атак россиян в Харьковской области и на Донбассе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинцы умело оборонялись, отметили в Генштабе ВСУ
Украинцы умело оборонялись, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Российские оккупанты безуспешно штурмовали позиции украинских войск на ряде направлений восточного фронта. Об этом проинформировал 12 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На харьковском направлении [...] оккупанты пытались вытеснить наши войска из района Дементиевки. Но наши воины успешно отразили несколько штурмов указанного села и заставили врага отойти", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что враг вел штурмовые действия на славянском направлении "с целью улучшения тактического положения" в районе Краснополья, Мазановки, Долгенького и Ивановки.

"Украинские воины умело оборонялись, нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать. С таким же результатом завершилась вражеская попытка разведки боем недалеко от Долины [Донецкой области]", – отметили в ВСУ.

По данным Генштаба, "враг понес потери от кинжального огня наших защитников и хаотично отошел" при попытке продвинуться в направлении Спорное – Ивано-Дарьевка в Донецкой области.

На краматорском, бахмутском, авдеевском, кураховском, новопавловском, запорожском и южнобужском направлениях оккупанты занимались обстрелами с применением артиллерии и авиации, объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02jascxx5YipyWWK9izXHvVBY2Bd3mvu7ugrEVeMARZ5CzTtwqbeniSp7pwXnhushTl?__cft__[0]=AZX5PNgoQa21ldvHmXpVZ0I_hpdOLo2cnBE0971N9osSBC-oclG3xsZTiSuWtTaX9wYrRElyFAy8UYl0vPVF68zzQPDD65611YOcVQSR7Cc3gVzu6IPNcifhCU_jXe6EakGCo8F046Bqvob8lRovEgllYIn9MpStjJtnN9uJMQj6xw&__tn__=%2CO%2CP-R

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, авиация, штурм, разведка, Харьковская область, оборона, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, Краснополье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине
  Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео
  Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели "Воины света" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели "Воины света" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
Группа Vivienne Mort отправляется в благотворительный тур по Европе
Группа Vivienne Mort отправляется в благотворительный тур по Европе
Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако
Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако
  Педан – Ефросининой и Поляковой: Английский вы выучить можете, а украинский – нет? Что-то не сходится
  Педан – Ефросининой и Поляковой: Английский вы выучить можете, а украинский – нет? Что-то не сходится
  Кличко: Я поседел? Есть такое. Напряжение достаточно большое
  Кличко: Я поседел? Есть такое. Напряжение достаточно большое G
Дмитрий ГОРДОН
Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes
Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
Жена мэра Киева Кличко показала свой быт и дом в Германии
Жена мэра Киева Кличко показала свой быт и дом в Германии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (326642)
2
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (195902)
3
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (102863)
4
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (92183)
5
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (52116)
6
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (49899)
7
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (41398)
8
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (30402)
 
 
 
 