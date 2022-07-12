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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытались улучшить свое положение на славянском направлении, ВСУ отогнали их – Генштаб

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По данным Генштаба, ВСУ уничтожили уже 37 470 российских оккупантов
По данным Генштаба, ВСУ уничтожили уже 37 470 российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска пытались улучшить свое положение на славянском направлении, но безуспешно. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной 12 июля в YouTube.

В Генштабе отметили, что на северных направлениях ситуация не изменилась, в Сумской области оккупанты обстреляли из минометов село Стариково, в Харьковской оккупанты пытались штурмовать Дементиевку, ВСУ подавили попытку

"На славянском направлении подразделения противника продолжали штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Все действия врага по направлениям указанных населенных пунктов были неудачными. Наши воины отогнали оккупантов назад", – говорится в сводке. 

Оккупанты обстреляли из артиллерии и реактивных систем залпового огня ряд населенных пунктов на востоке, наносили авиаудары. Они пытаются улучшить положение в направлении Бахмута и Новопавловки Донецкой области, сообщили в Генштабе. 

"На бахмутском и новопавловском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние по позициям вдоль линии столкновения с целью сковывания действий подразделений сил обороны Украины. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. В отдельных районах производит фортификационное оборудование передовых позиций", – говорится в сводке. 

На юге – на южнобугском направлении – оккупанты сосредоточили силы на удержании занятых рубежей и недопущении наступления сил обороны, уточнили в Генштабе. 

"В акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник продолжает удерживать носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение по складам боеприпасов, скоплениям живой силы и военной технике российских оккупантов", – добавили авторы сводки. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 139-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. За весь период полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили, по данным Генштаба, 37 470 российских оккупантов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Славянск, Генштаб ВСУ, авиация, штурм, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, авиаудар, наступление, война России против Украины
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