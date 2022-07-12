Оккупанты пытались улучшить свое положение на славянском направлении, ВСУ отогнали их – Генштаб

В Генштабе отметили, что на северных направлениях ситуация не изменилась, в Сумской области оккупанты обстреляли из минометов село Стариково, в Харьковской оккупанты пытались штурмовать Дементиевку, ВСУ подавили попытку.

"На славянском направлении подразделения противника продолжали штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Все действия врага по направлениям указанных населенных пунктов были неудачными. Наши воины отогнали оккупантов назад", – говорится в сводке.

Оккупанты обстреляли из артиллерии и реактивных систем залпового огня ряд населенных пунктов на востоке, наносили авиаудары. Они пытаются улучшить положение в направлении Бахмута и Новопавловки Донецкой области, сообщили в Генштабе.

"На бахмутском и новопавловском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние по позициям вдоль линии столкновения с целью сковывания действий подразделений сил обороны Украины. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. В отдельных районах производит фортификационное оборудование передовых позиций", – говорится в сводке.

На юге – на южнобугском направлении – оккупанты сосредоточили силы на удержании занятых рубежей и недопущении наступления сил обороны, уточнили в Генштабе.

"В акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник продолжает удерживать носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение по складам боеприпасов, скоплениям живой силы и военной технике российских оккупантов", – добавили авторы сводки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)