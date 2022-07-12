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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Армия РФ снова пыталась штурмовать Дементиевку Харьковской области, ВСУ жестко подавили попытку – Генштаб

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Украинские защитники подавили попытку штурма оккупантов
Украинские защитники подавили попытку штурма оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска 11 июля в очередной раз пытались вести штурм села Дементиевка Харьковской области, Вооруженные силы Украины жестко подавили их попытку. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, опубликованном в Facebook утром 12 июля.

"На харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев. Украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки", – говорится в сводке. 

О попытках штурма оккупантами села Дементиевка Генштаб сообщал также 8-го и 9 июля

Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, штурм, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины
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