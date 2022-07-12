Армия РФ снова пыталась штурмовать Дементиевку Харьковской области, ВСУ жестко подавили попытку – Генштаб

"На харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев. Украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки", – говорится в сводке.
О попытках штурма оккупантами села Дементиевка Генштаб сообщал также 8-го и 9 июля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.