Армия РФ снова пыталась штурмовать Дементиевку Харьковской области, ВСУ жестко подавили попытку – Генштаб

"На харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев. Украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки", – говорится в сводке.

О попытках штурма оккупантами села Дементиевка Генштаб сообщал также 8-го и 9 июля.

Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

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