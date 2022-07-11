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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области ликвидировали местного коллаборанта

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Юнаков был так называемым главой администрации Великого Бурлука
Юнаков был так называемым главой администрации Великого Бурлука
Фото: izvestia.kharkov.ua

В поселке городского типа Великий Бурлук Харьковской области взорвали местного коллаборанта Евгения Юнакова, которого оккупанты назначили "главой администрации поселка". Одним из первых 10 июля об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, позже подтвердили и в самой оккупационной администрации агентству ТАСС.

Российским пропагандистам в оккупационной администрации рассказали, что автомобиль Юнакова подорвали, а сам коллаборант не выжил.

Оккупанты обвинили в подрыве авто "диверсионно-разведывательную группу, которая подложила взрывное устройство под автомобиль".

Великий Бурлук находится восточнее Харькова, на левом берегу реки Северский Донец. Россия оккупировала поселок сразу после начала полномасштабного вторжения. Через него идет один из двух основных путей снабжения группировки оккупантов под Изюмом. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: автомобили, взрыв, война, оккупация, Харьковская область, война России против Украины, коллаборационизм
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