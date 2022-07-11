В Харьковской области ликвидировали местного коллаборанта

Российским пропагандистам в оккупационной администрации рассказали, что автомобиль Юнакова подорвали, а сам коллаборант не выжил.

Оккупанты обвинили в подрыве авто "диверсионно-разведывательную группу, которая подложила взрывное устройство под автомобиль".

Великий Бурлук находится восточнее Харькова, на левом берегу реки Северский Донец. Россия оккупировала поселок сразу после начала полномасштабного вторжения. Через него идет один из двух основных путей снабжения группировки оккупантов под Изюмом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.