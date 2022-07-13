С 24 февраля ударная авиация ВС ВСУ нанесла по оккупантам 1700 групповых авиаударов

"Ударная авиация Воздушных сил уничтожает склад боеприпасов вражеской группировки войск на южнобугском направлении. Также штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили скопление вооружения и военной техники на изюмском и донецком направлениях. Уничтожены до 30 единиц техники оккупационных войск. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения России ударная авиация Воздушных сил нанесла 1700 групповых авиаударов по позициям, составам, технике и живой силе российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)