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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С 24 февраля ударная авиация ВС ВСУ нанесла по оккупантам 1700 групповых авиаударов

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Украинская авиация продолжает наносить удары по объектам оккупантов
Украинская авиация продолжает наносить удары по объектам оккупантов
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесла 1700 групповых авиаударов по войскам РФ. Об этом сообщил пресс-ценр ВС ВСУ 12 июля в Telegram.

"Ударная авиация Воздушных сил уничтожает склад боеприпасов вражеской группировки войск на южнобугском направлении. Также штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили скопление вооружения и военной техники на изюмском и донецком направлениях. Уничтожены до 30 единиц техники оккупационных войск. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения России ударная авиация Воздушных сил нанесла 1700 групповых авиаударов по позициям, составам, технике и живой силе российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 13 июля украинские военные ликвидировали около 37 570 российских оккупантов. Другие потери войск РФ составили 1649 танков, 217 самолетов, 188 вертолетов, 15 кораблей и другое.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: авиация, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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