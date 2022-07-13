С 24 февраля ударная авиация ВС ВСУ нанесла по оккупантам 1700 групповых авиаударов

"Ударная авиация Воздушных сил уничтожает склад боеприпасов вражеской группировки войск на южнобугском направлении. Также штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили скопление вооружения и военной техники на изюмском и донецком направлениях. Уничтожены до 30 единиц техники оккупационных войск. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения России ударная авиация Воздушных сил нанесла 1700 групповых авиаударов по позициям, составам, технике и живой силе российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 13 июля украинские военные ликвидировали около 37 570 российских оккупантов. Другие потери войск РФ составили 1649 танков, 217 самолетов, 188 вертолетов, 15 кораблей и другое.