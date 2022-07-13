"Маленький HIMARS переделывает "вторую армию мира" в 200-ю". Арестович подтвердил удар ВСУ по российским складам боеприпасов в Луганске

Он отметил, что "по своей традиции" российские войска разместили в городе одновременно воинскую часть и склад боеприпасов.
"Последствия этого жеста доброй воли я даже не берусь представить. "Вторую армию мира" переделывает в 200-ю маленький симпатичный HIMARS", – написал Арестович.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 13 июля глава областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что "в Луганске стало меньше складов с боеприпасами", а снабжение оккупантов снарядами прервано работой нового дальнобойного оружия ВСУ.
В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Новой Каховке Херсонской области, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.
4 июля украинские военные атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в Снежном Донецкой области. Об этом Сухопутные войска Украины сообщили в Facebook. "Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.
Арестович в тот же день подтвердил успешные удары ВСУ по складам в оккупированных областях. "Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.
8 июля ВСУ ударили по складу боеприпасов РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Вечером 11 июля в Новой Каховке взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ.
9 июля ВСУ сообщили об ударе по складам боеприпасов оккупантов в районе Чернобаевки Херсонской области. 12 июля сообщалось об ударе по складу боеприпасов российских войск во временно оккупированном селе Чаривное Херсонской области.