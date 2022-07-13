"Маленький HIMARS переделывает "вторую армию мира" в 200-ю". Арестович подтвердил удар ВСУ по российским складам боеприпасов в Луганске

Арестович: Последствия этого жеста доброй воли я даже не берусь представить Фото: Алексей Арестович / Facebook

Он отметил, что "по своей традиции" российские войска разместили в городе одновременно воинскую часть и склад боеприпасов.

"Последствия этого жеста доброй воли я даже не берусь представить. "Вторую армию мира" переделывает в 200-ю маленький симпатичный HIMARS", – написал Арестович.

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Утром 13 июля глава областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что "в Луганске стало меньше складов с боеприпасами", а снабжение оккупантов снарядами прервано работой нового дальнобойного оружия ВСУ.