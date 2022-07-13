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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: В Луганске стало меньше складов с боеприпасами. Оккупанты берегут запасы снарядов – их поставки прерваны работой нашего нового оружия

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По словам Гайдая, из-за нехватки боеприпасов активизировались диверсионно-разведывательные группы российских оккупантов
По словам Гайдая, из-за нехватки боеприпасов активизировались диверсионно-разведывательные группы российских оккупантов
Фото: ЕРА

Украинские военные уничтожили российские склады боеприпасов в оккупированном Луганске. Об этом 13 июля в Telegram заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Луганске стало меньше складов с боеприпасами… Нет, российская армия не прекращает обстрелы. Однако, скорее всего, бережет существующие запасы снарядов, потому что их снабжение прервано работой нашего нового дальнобойного оружия. Недавно сдетонировали военные склады в Кадиевке и Луганске. Сегодня ночью в промзоне Луганска тоже было неспокойно", – отметил глава ОВА.

По его словам, из-за нехватки боеприпасов активизировались диверсионно-разведывательные группы российских оккупантов, "которые пытаются искать слабые места в нашей обороне".

О взрывах в Луганске этой ночью в соцсетях сообщали местные жители. Издание "Бабель" опубликовало видео из оккупированного города, отметив, что ВСУ продолжают уничтожать российские склады боеприпасов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Новой Каховке Херсонской области, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.

4 июля украинские военные атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в Снежном Донецкой области. Об этом Сухопутные войска Украины сообщили в Facebook. "Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в тот же день подтвердил успешные удары ВСУ по складам в оккупированных областях. "Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.

8 июля ВСУ ударили по складу боеприпасов РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Вечером 11 июля в Новой Каховке взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ.

9 июля ВСУ сообщили об ударе по складам боеприпасов оккупантов в районе Чернобаевки Херсонской области. 12 июля сообщалось об ударе по складу боеприпасов российских войск во временно оккупированном селе Чаривное Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, Луганск, Луганская область, боеприпасы, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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