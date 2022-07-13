Гайдай: В Луганске стало меньше складов с боеприпасами. Оккупанты берегут запасы снарядов – их поставки прерваны работой нашего нового оружия

"В Луганске стало меньше складов с боеприпасами… Нет, российская армия не прекращает обстрелы. Однако, скорее всего, бережет существующие запасы снарядов, потому что их снабжение прервано работой нашего нового дальнобойного оружия. Недавно сдетонировали военные склады в Кадиевке и Луганске. Сегодня ночью в промзоне Луганска тоже было неспокойно", – отметил глава ОВА.

По его словам, из-за нехватки боеприпасов активизировались диверсионно-разведывательные группы российских оккупантов, "которые пытаются искать слабые места в нашей обороне".

О взрывах в Луганске этой ночью в соцсетях сообщали местные жители. Издание "Бабель" опубликовало видео из оккупированного города, отметив, что ВСУ продолжают уничтожать российские склады боеприпасов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)