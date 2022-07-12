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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Белогоровку и Верхнекаменское уже почти не узнать". Гайдай заявил, что оккупанты авиацией пытаются вытеснить ВСУ из Луганской области

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Гайдай подчеркнул, что артиллерийские обстрелы со стороны российских захватчиков длятся по четыре-шесть часов подряд
Гайдай подчеркнул, что артиллерийские обстрелы со стороны российских захватчиков длятся по четыре-шесть часов подряд
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты активно применяют авиацию, чтобы вытеснить украинских военных за пределы Луганской области. Об этом 12 июля в Telegram заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Наши бойцы держат оборону и противодействуют попыткам россиян создать условия для будущих наступательных действий. Однако во время "оперативной паузы" оккупанты не прекратили артиллерийские и ракетные удары, пытаются захватить небольшие населенные пункты, расположенные на границе Луганской и Донецкой областей, чтобы блокировать большие города. По меньшей мере от четырех авиаударов пострадали села и поселки 11 июля", – отметил Гайдай.

Он подчеркнул, что артиллерийские обстрелы со стороны российских захватчиков длятся по четыре-шесть часов подряд. Вчера и минувшей ночью было восемь артиллерийских обстрелов и минимум три минометных.

По словам главы ОВА, оккупанты наносят значительные разрушения жилью и инфраструктуре, "даже не обращая на это внимания".

"Такие населенные пункты, как Белогоровка или Верхнекаменское, уже почти не узнать. Но они не интересуют россиян. Как, например, и Рубежное. Что эти изверги за три месяца там сделали? Обследовали жилой фонд. Кстати, то же будут делать и в Северодонецке. Куча обещаний на камеры пропагандистских каналов в то время, когда у людей нет света, воды и газа. Чем они кичатся? Привезли "освобожденным" местным жителям горячего украинского борща? А между тем в Лисичанске "исчезает" коммунальная техника. Ее не направляют на разбор завалов или ремонт коммуникаций. Наверняка просто вывозят приобретенную нами за последние годы технику в неизвестном направлении, оставляя местное ЖКХ ни с чем", – рассказал Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Россияне почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Северодонецк, Рубежное, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, российские оккупанты, Белогоровка
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