Девяти полицейским из Луганской области объявили о подозрении в госизмене – Офис генпрокурора

Досудебное расследование ведет территориальное управление ГБР в Краматорске Донецкой области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным следствия, весной этого года действующие работники Нацполиции в Луганской области, несмотря на присягу, изменили Украинскому государству и перешли на сторону врага.
"В ходе временной оккупации населенных пунктов Луганской области девять сотрудников полиции прошли собеседование с представителями псевдореспублики, которые являются частью оккупационной администрации РФ. В ходе "трудоустройства" подозреваемые дали добровольное согласие на вступление в ряды новосозданных незаконных структур – так называемых Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД "МВД ЛНР" и прокуратуры Троицкого района "ЛНР", – говорится в сообщении.
Досудебное расследование ведет территориальное управление ГБР в Краматорске Донецкой области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Госбюро расследований Украины за период с 24 февраля по 3 июля открыло более 440 уголовных производств о госизмене, 140 – о коллаборационизме.