Девяти полицейским из Луганской области объявили о подозрении в госизмене – Офис генпрокурора

По данным следствия, весной этого года действующие работники Нацполиции в Луганской области, несмотря на присягу, изменили Украинскому государству и перешли на сторону врага.

"В ходе временной оккупации населенных пунктов Луганской области девять сотрудников полиции прошли собеседование с представителями псевдореспублики, которые являются частью оккупационной администрации РФ. В ходе "трудоустройства" подозреваемые дали добровольное согласие на вступление в ряды новосозданных незаконных структур – так называемых Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД "МВД ЛНР" и прокуратуры Троицкого района "ЛНР", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование ведет территориальное управление ГБР в Краматорске Донецкой области. Война России против Украины. Главное (обновляется)