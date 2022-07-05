"Передавал врагу информацию о дислокации подразделений ВСУ". СБУ задержала харьковчанина

"41-летний мужчина собирал и передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и других формирований, координатах военной техники и укреплений, построенных в области", – говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали мужчину у него дома. Во время обыска у задержанного изъяли три мобильных телефона с доказательствами противоправной деятельности, блокноты и тетради с собранной разведывательной информацией.

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжаются следственно-оперативные действия, спецслужба выясняет всех причастных к агентурной деятельности.

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