"Передавал врагу информацию о дислокации подразделений ВСУ". СБУ задержала харьковчанина

Сотрудники спецслужбы задержали мужчину у него дома. Во время обыска у задержанного изъяли три мобильных телефона с доказательствами противоправной деятельности, блокноты и тетради с собранной разведывательной информацией.
Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Продолжаются следственно-оперативные действия, спецслужба выясняет всех причастных к агентурной деятельности.
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