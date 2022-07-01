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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ разоблачила "расконсервированную" агентурную группу российского ГРУ

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СБУ для задержания агентов провела многоэтапную спецоперацию
СБУ для задержания агентов провела многоэтапную спецоперацию
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную группу спецслужб РФ. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 1 июля.

"Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой в Киеве нейтрализована "расконсервированная" агентурная группа Главного управления Генштаба с РФ (известного как ГРУ)", – говорится в сообщении. 

В результате задержаны четверо российских агентов, которые, по данным следствия, разведывали позиции ВСУ, геолокации стратегических объектов, а также призывали украинцев поддержать оккупантов.

"Вражеская группа была сформирована кадровым сотрудником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведения подрывной деятельности против Украины. Установлено, что он был в составе оккупационной группировки России на территории Киевской и Черниговской областей и координировал деятельность российских агентов. При этом непосредственное руководство группой осуществлял представитель террористической организации "МГБ ЛНР" Валентин Тилилим. Для коммуникации использовали предварительно отработанные каналы закрытой связи", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что группу "активизировали" в начале полномасштабной агрессии РФ против Украины. Среди ее участников были распределены сферы ответственности за выполнение задач.

"Так, двое жителей Киева разведывали позиции ВСУ и расположение объектов критической инфраструктуры. Также собирали персональные данные нынешних и бывших украинских военных и правоохранителях. Еще один житель столицы, оказавшийся бывшим сотрудником правоохранительных органов Донецкой области, отвечал за информационно-подрывную деятельность. Злоумышленник распространял прокремлевскую пропаганду, в том числе лозунги в поддержку оккупантов. Для разгона враждебного контента администрировал специализированные интернет-платформы. На этом направлении он действовал совместно с другим участником группы – основателем ИТ-компании из Гостомеля, который занимался подготовкой и распространением материалов, в которых оправдывал преступления захватчиков", – сообщили в пресс-центре.

Во время обысков правоохранители обнаружили пророссийскую символику, средства связи и электронные носители информации.

Им планируют сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, ГРУ, война России против Украины
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