ГБР открыло почти 600 производств о коллаборационизме и госизмене

ГБР расследует 440 производств о госизмене, открытых за период с 24 февраля Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

"С начала активных боевых действий, с 24 февраля, ДБР расследует в целом по коллаборационизму и госизмене почти 600 уголовных производств. Из них более 440 – это госизмена, 140 – это коллаборационизм", – сказала она.

17 июня пресс-служба бюро информировала, что ГБР открыло 530 производств о госизмене и коллаборационизме.

На тот момент было предъявлено подозрения 140 фигурантам, 79 из которых объявили в розыск. Еще 924 человека проверяли на причастность к коллаборационной деятельности. В суд передали как минимум четыре производства по этим двум статьям.

"Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Донецкой и Запорожской областях", – добавили в ГБР.

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