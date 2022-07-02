Директор киевской школы сотрудничала с оккупантами за должность "министра образования" – Офис генпрокурора

Жительницу Киевской области обвиняют в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК). Досудебное расследование вела СБУ.

"Расследованием установлено, что обвиняемая, которая до начала военной агрессии РФ против Украины работала директором одной из частных столичных школ, имела пророссийские взгляды и поддерживала оккупацию части нашего государства", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, директор сотрудничала с представителем РФ, который участвовал в проведении информационных акций против Украины и имел связи со спецслужбами страны-агрессора. Женщина передавала куратору информацию о местонахождении ВСУ и теробороны, а также о государственных, политических и культурных деятелях Украины, выступающих против российской агрессии, заявляют в Офисе генпрокурора.

"В качестве вознаграждения за сотрудничество обвиняемой обещали должность министра образования при оккупационных властях", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)