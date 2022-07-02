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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Директор киевской школы сотрудничала с оккупантами за должность "министра образования" – Офис генпрокурора

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Следствие по делу о возможной госизмене директора частной школы вела СБУ
Следствие по делу о возможной госизмене директора частной школы вела СБУ
Фото: EPA

В суд направлен обвинительный акт против бывшего директора одной из частных столичных школ, которая сотрудничала с российскими оккупантами в обмен на обещанную должность "министра образования" при оккупационных властях. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Жительницу Киевской области обвиняют в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК). Досудебное расследование вела СБУ.

"Расследованием установлено, что обвиняемая, которая до начала военной агрессии РФ против Украины работала директором одной из частных столичных школ, имела пророссийские взгляды и поддерживала оккупацию части нашего государства", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, директор сотрудничала с представителем РФ, который участвовал в проведении информационных акций против Украины и имел связи со спецслужбами страны-агрессора. Женщина передавала куратору информацию о местонахождении ВСУ и теробороны, а также о государственных, политических и культурных деятелях Украины, выступающих против российской агрессии, заявляют в Офисе генпрокурора.

"В качестве вознаграждения за сотрудничество обвиняемой обещали должность министра образования при оккупационных властях", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Киев, СБУ, Киевская область, госизмена, спецслужбы, война России против Украины, Офис генпрокурора, коллаборационизм, школа
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