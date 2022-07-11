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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: За многие десятилетия российская армия нигде не несла таких весомых потерь, как в Луганской области

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В ночь на 11 июля россияне обстреляли населенные пункты на административной границе Луганской и Донецкой областей
В ночь на 11 июля россияне обстреляли населенные пункты на административной границе Луганской и Донецкой областей
Фото: ЕРА

Российские оккупанты несут существенные потери в Луганской области. Об этом 11 июля в Telegram заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На протяжении многих десятилетий армия врага нигде не несла таких весомых потерь, как в Луганской области. У них есть все и в достаточном количестве. Но наши бойцы наносят россиянам многочисленные потери, многие враги возвращаются домой и "умирают от естественных причин". "Вторая армия мира" несколько раз бежала из Белогоровки, не знала, что делать под Золотаревкой. В бой уже брошены упорные "ждуны" из Рубежного и Северодонецка. Они уничтожают села области, где, возможно, живут их родственники. Но это то, чего они хотели, к сожалению", – подчеркнул глава ОВА.

По его словам, в ночь на 11 июля россияне нанесли пять ракетных ударов и четыре массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на административной границе Луганской и Донецкой областей.

Гайдай подчеркнул, что оккупанты используют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, безуспешно пытаясь прорваться на Северск и Славянск. Сейчас противник намерен продвигаться со стороны Попасной.

Глава ОВА также добавил, что российские захватчики регулярно теряют склады с боеприпасами, которые атакуют ВСУ. В результате поставки боекомплектов на позиции оккупационных войск нарушены, однако "потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян слишком много".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину составляют около 37,4 тыс. военных.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Славянск, оккупация, авиация, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, боеприпасы, Попасная, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Белогоровка
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