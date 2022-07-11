Гайдай: Оккупанты закапывают технику и строят защитные сооружения в Луганской области. Они четко понимают, что контрнаступление будет

"Сейчас местные жители говорят, что определенную часть техники [оккупанты] закапывают в середине Луганской области, строят капониры, траншеи, защитные сооружения, выставляют противовоздушную оборону, то есть четко понимают, что контрнаступление будет. Поэтому готовятся, зарываются", – подчеркнул глава ОВА.

В то же время он добавил, что сейчас оккупанты сконцентрированы на том, чтобы захватить всю Луганскую область.

"Но пока все силы, резервы российская армия бросила именно на то, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой области, чтобы дальше объявлять о присоединении к Российской Федерации. А то, что там нет людей или есть проблемы с проведением "референдумов", никого не интересует. Потому что Россия все это просто нарисует и объявит как легитимный выбор людей", – резюмировал Гайдай.

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