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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Оккупанты закапывают технику и строят защитные сооружения в Луганской области. Они четко понимают, что контрнаступление будет

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3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в Луганской области
3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в Луганской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты готовятся к отражению контрнаступления украинских военных в Луганской области. Об этом в опубликованном 11 июля интервью LB.ua заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сейчас местные жители говорят, что определенную часть техники [оккупанты] закапывают в середине Луганской области, строят капониры, траншеи, защитные сооружения, выставляют противовоздушную оборону, то есть четко понимают, что контрнаступление будет. Поэтому готовятся, зарываются", – подчеркнул глава ОВА.

В то же время он добавил, что сейчас оккупанты сконцентрированы на том, чтобы захватить всю Луганскую область.

"Но пока все силы, резервы российская армия бросила именно на то, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой области, чтобы дальше объявлять о присоединении к Российской Федерации. А то, что там нет людей или есть проблемы с проведением "референдумов", никого не интересует. Потому что Россия все это просто нарисует и объявит как легитимный выбор людей", – резюмировал Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.

9 июля Гайдай заявил, что на оккупированной части Луганской области россияне хотят провести так называемый референдум.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину составляют около 37,4 тыс. военных.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, референдум, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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