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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ опровергли сообщение минобороны РФ о потере Украиной четырех боевых самолетов – все выполняют задания

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Воздушные силы ВСУ опровергают информацию минобороны РФ все самолеты выполняют задания
Воздушные силы ВСУ опровергают информацию минобороны РФ – все самолеты выполняют задания
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. 13 июля на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouТube агентство "Укринформ", назвал не соответствующими действительности заявления оккупантов о якобы уничтожении четырех украинских самолетов.

"Сегодня около 12.00 генерал-лейтенант [Игорь] Конашенков, который является спикером министерства обороны [России], в российских СМИ снова "сбил" уже четыре наших самолета. Еще раз подчеркиваем: не верьте этим лживым пропагандистским российским СМИ, телеканалам, социальным сетям. Все наши самолеты выполняют свои задания, находятся там, где им нужно", – сказал Игнат.

13 июля спикер российского минобороны Конашенков, как писала "Медуза" в Telegram, заявил, что истребителями оккупантов якобы сбиты три самолета Воздушных сил Украины: Су-25, Су-24 и МиГ-29, а еще один украинский Су-25 якобы сбит средствами ПВО.

Согласно заявлениям МО РФ, украинской военной авиации уже давно не существует. Российское издание "Проект" подсчитало, что Конашенков по состоянию на 26 июня в сумме сообщил о 215 уничтоженных украинских военных самолетах (и продолжал с тех пор практически каждый день докладывать как минимум об одном сбитом самолете ВС ВСУ – "ГОРДОН"). 

Однако, по оценке МО РФ, Украина располагала только 152 боевыми самолетами на начало войны. С учетом учебных и транспортных, по оценке "Проекта", – до 199. О каких-либо поставках военных самолетов в Украину за эти четыре с половиной месяца официально не сообщалось.

9 июля украинский военный портал "Милитарный" подсчитал, что Конашенков "сбил"  уже 70 украинских штурмовиков Су-25 с начала полномасштабного вторжения России. Издание отмечает, что Су-25 находились на вооружении в единственной воинской части  ВС ВСУ – 299-й бригаде тактической авиации, в составе которой было две эскадрильи.

Типичная украинская эскадрилья насчитывает 12 самолетов, утверждает "Милитарный". Таким образом, при допущении, что все самолеты были исправны и способны выполнять задания, Украина могла использовать 24 Су-25.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по состоянию на 13 июля ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесла 1700 групповых авиаударов по войскам РФ.

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