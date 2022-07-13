В ВСУ опровергли сообщение минобороны РФ о потере Украиной четырех боевых самолетов – все выполняют задания

"Сегодня около 12.00 генерал-лейтенант [Игорь] Конашенков, который является спикером министерства обороны [России], в российских СМИ снова "сбил" уже четыре наших самолета. Еще раз подчеркиваем: не верьте этим лживым пропагандистским российским СМИ, телеканалам, социальным сетям. Все наши самолеты выполняют свои задания, находятся там, где им нужно", – сказал Игнат.

13 июля спикер российского минобороны Конашенков, как писала "Медуза" в Telegram, заявил, что истребителями оккупантов якобы сбиты три самолета Воздушных сил Украины: Су-25, Су-24 и МиГ-29, а еще один украинский Су-25 якобы сбит средствами ПВО.

Согласно заявлениям МО РФ, украинской военной авиации уже давно не существует. Российское издание "Проект" подсчитало, что Конашенков по состоянию на 26 июня в сумме сообщил о 215 уничтоженных украинских военных самолетах (и продолжал с тех пор практически каждый день докладывать как минимум об одном сбитом самолете ВС ВСУ – "ГОРДОН").

Однако, по оценке МО РФ, Украина располагала только 152 боевыми самолетами на начало войны. С учетом учебных и транспортных, по оценке "Проекта", – до 199. О каких-либо поставках военных самолетов в Украину за эти четыре с половиной месяца официально не сообщалось.

9 июля украинский военный портал "Милитарный" подсчитал, что Конашенков "сбил" уже 70 украинских штурмовиков Су-25 с начала полномасштабного вторжения России. Издание отмечает, что Су-25 находились на вооружении в единственной воинской части ВС ВСУ – 299-й бригаде тактической авиации, в составе которой было две эскадрильи.

Типичная украинская эскадрилья насчитывает 12 самолетов, утверждает "Милитарный". Таким образом, при допущении, что все самолеты были исправны и способны выполнять задания, Украина могла использовать 24 Су-25.

Сьогодні мо рф відзвітувало про 70 збитих/знищених Су-25 ) pic.twitter.com/r38nqMGQV5 — MilitaryAviationInUa (@Ukraine_AF) July 9, 2022