ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не хотят быть сбитыми". Оккупанты в последние месяцы используют авиацию только на передовой или из-за пределов Украины – Воздушные силы ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные уничтожили уже 217 самолетов и 188 вертолетов армии РФ
Украинские военные уничтожили уже 217 самолетов и 188 вертолетов армии РФ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Российская авиация уже в течение 2,5 месяца не заходит в зону действия противовоздушной обороны Украины, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает УНИАН.

"Враг изменил тактику применения своей авиации... Тактика в течение 2,5 месяца остается такой, какой была, – они действуют из-за пределов территории Украины, они не входят в зону действия нашей противовоздушной обороны, потому что не хотят быть сбитыми", – сказал он.

Игнат добавил, что оккупанты используют авиацию только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения.

"Там работают вражеские вертолеты и ударная авиация, которые наносят удары в непосредственной близости к боевым действиям", – сказал спикер.

В то же время он подчеркнул, что украинская авиация также задействована на линии фронта.

"Наша ударная авиация – бомбардировщики, штурмовики, вертолеты армейской авиации – ежедневно работает на линии фронта, а также в глубине обороны противника, нанося удары по войскам, по технике, а также по тыловых пунктам управления, складам боеприпасов и так далее", – напомнил он.

Игнат также отметил, что большинство крылатых ракет, которые сейчас используют оккупанты, советского производства. "То есть мы понимаем, что запасы тают. Мы не можем утверждать, что они экономят. Вероятно, что так", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что российские оккупанты снизили интенсивность применения авиации в Украине, 7 июня сообщил Генеральный штаб ВСУ. "Усилия сосредотачиваются на поддержке действий наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины", – отмечали в Генштабе.

14 июня Игнат заявил, что россияне уже два месяца "не залетают на территорию Украины, которую контролируют ВСУ", но применяют вертолеты и ударную авиацию над оккупированной территорией.

По данным Генштаба, украинские военные по состоянию на 10 июля ликвидировали около 37,3 тыс. российских оккупантов, а также 217 самолетов и 188 вертолетов.

Теги: самолет, авиация, вертолет, ПВО, самолеты, ВСУ, война России против Украины, ракеты, бомбардировщики, Воздушные силы Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Когда сказал, что я из Украины, в глазах Мартина увидел сочувствие". Украинский музыкант рассказал, как оказался на одной сцене с Coldplay
"Когда сказал, что я из Украины, в глазах Мартина увидел сочувствие". Украинский музыкант рассказал, как оказался на одной сцене с Coldplay G
Галина ГРИШИНА
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском
"Легко собирать деньги с теми, кому доверяешь". Хлывнюк анонсировал создание собственного благотворительного фонда
"Легко собирать деньги с теми, кому доверяешь". Хлывнюк анонсировал создание собственного благотворительного фонда
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора
Арфуш о решении EBU проводить "Евровидение" в другой стране: Миллионы тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все"
Арфуш о решении EBU проводить "Евровидение" в другой стране: Миллионы тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все"
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию
  Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ
  Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ
"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео
"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это (128142)
2
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке" (70874)
3
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (60667)
4
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра (53553)
5
Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать (39247)
6
Литковская вышла замуж за экс-секретаря СНБО Данилюка. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото (19245)
7
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна (18740)
8
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию (16525)
 
 
 
 