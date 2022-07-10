"Не хотят быть сбитыми". Оккупанты в последние месяцы используют авиацию только на передовой или из-за пределов Украины – Воздушные силы ВСУ

"Враг изменил тактику применения своей авиации... Тактика в течение 2,5 месяца остается такой, какой была, – они действуют из-за пределов территории Украины, они не входят в зону действия нашей противовоздушной обороны, потому что не хотят быть сбитыми", – сказал он.

Игнат добавил, что оккупанты используют авиацию только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения.

"Там работают вражеские вертолеты и ударная авиация, которые наносят удары в непосредственной близости к боевым действиям", – сказал спикер.

В то же время он подчеркнул, что украинская авиация также задействована на линии фронта.

"Наша ударная авиация – бомбардировщики, штурмовики, вертолеты армейской авиации – ежедневно работает на линии фронта, а также в глубине обороны противника, нанося удары по войскам, по технике, а также по тыловых пунктам управления, складам боеприпасов и так далее", – напомнил он.

Игнат также отметил, что большинство крылатых ракет, которые сейчас используют оккупанты, советского производства. "То есть мы понимаем, что запасы тают. Мы не можем утверждать, что они экономят. Вероятно, что так", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)