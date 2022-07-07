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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Над Киевом лучше не летать, ждут сюрпризы". В военной администрации столицы заявили, что система ПВО "пополняется и укрепляется"

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С каждым днем система ПВО в Киеве укрепляется, отметил Жирнов
С каждым днем система ПВО в Киеве укрепляется, отметил Жирнов
Фото: EPA

Система противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве позволяет выполнять задачи по обороне столицы. Об этом 7 июля в эфире телеканала "Киев", который транслировался в YouTube СМИ, заявил глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Николай Жирнов.

Руководителя ГВА спросили, насколько хорошо Киев оснащен противовоздушной обороной и достаточно ли ее.

"Сегодня ПВО в таком состоянии, которое позволяет выполнять задачи по обороне столицы. С каждым днем система пополняется и укрепляется. Вы можете отслеживать это по количеству разгромленной вражеской авиации и ракет по всей Украине, – ответил Жирнов. – В результате враг понимает, что над Киевом лучше не летать. Потому что знает, что здесь его ждут сюрпризы".

Кроме того, часть ракет дальнего действия российских оккупантов также сбивают комплексы ПВО Киева, добавил глава столичной ГВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину в 2022 году российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля стало известно, что вся область освобождена от российских оккупантов.

Жирнов отмечал 6 апреля, что в Киеве по-прежнему высокая вероятность ракетных ударов российских оккупантов по элементам военной и гражданской инфраструктуры.

27 мая российское издание "Медуза" написало, что в Кремле "программой-максимум" по-прежнему называют захват Киева.

В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных, сообщил 9 июня глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в интервью, опубликованном 22 июня, что вокруг столицы создана эшелонированная система ПВО, но вероятность ее прорыва все же существует.

Теги: Россия, Киев, Украина, КГГА, авиация, ПВО, оборона, самолеты, война России против Украины, ракеты, Николай Жирнов, российские оккупанты
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