"Над Киевом лучше не летать, ждут сюрпризы". В военной администрации столицы заявили, что система ПВО "пополняется и укрепляется"

Руководителя ГВА спросили, насколько хорошо Киев оснащен противовоздушной обороной и достаточно ли ее.
"Сегодня ПВО в таком состоянии, которое позволяет выполнять задачи по обороне столицы. С каждым днем система пополняется и укрепляется. Вы можете отслеживать это по количеству разгромленной вражеской авиации и ракет по всей Украине, – ответил Жирнов. – В результате враг понимает, что над Киевом лучше не летать. Потому что знает, что здесь его ждут сюрпризы".
Кроме того, часть ракет дальнего действия российских оккупантов также сбивают комплексы ПВО Киева, добавил глава столичной ГВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения в Украину в 2022 году российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля стало известно, что вся область освобождена от российских оккупантов.
Жирнов отмечал 6 апреля, что в Киеве по-прежнему высокая вероятность ракетных ударов российских оккупантов по элементам военной и гражданской инфраструктуры.
27 мая российское издание "Медуза" написало, что в Кремле "программой-максимум" по-прежнему называют захват Киева.
В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных, сообщил 9 июня глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в интервью, опубликованном 22 июня, что вокруг столицы создана эшелонированная система ПВО, но вероятность ее прорыва все же существует.