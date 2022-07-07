"Над Киевом лучше не летать, ждут сюрпризы". В военной администрации столицы заявили, что система ПВО "пополняется и укрепляется"

Руководителя ГВА спросили, насколько хорошо Киев оснащен противовоздушной обороной и достаточно ли ее.

"Сегодня ПВО в таком состоянии, которое позволяет выполнять задачи по обороне столицы. С каждым днем система пополняется и укрепляется. Вы можете отслеживать это по количеству разгромленной вражеской авиации и ракет по всей Украине, – ответил Жирнов. – В результате враг понимает, что над Киевом лучше не летать. Потому что знает, что здесь его ждут сюрпризы".

Кроме того, часть ракет дальнего действия российских оккупантов также сбивают комплексы ПВО Киева, добавил глава столичной ГВА.

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