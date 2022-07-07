Более 70% авиаударов войск России не достигают цели. Оккупанты боятся залетать близко из-за наших ПВО – Генштаб

По его информации, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска совершили почти 6,5 тыс. вылетов оперативно-тактической авиации.

Они нанесли 626 ударов крылатыми ракетами типа "Искандер" и "Калибр", при этом большинство авиаударов не достигли цели, сказал Громов.

"Свыше 70% выпущенных неуправляемых снарядов и управляемых авиаракет попадают в поле, в море или за пределами расположения ВСУ", – отметил представитель Генштаба.

По его словам, это свидетельствует об усилении систем ПВО, имеющихся на вооружении Украины. Российские пилоты все чаще не хотят заходить в зону поражения наших противовоздушных сил и рисковать своей жизнью.