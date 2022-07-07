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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 70% авиаударов войск России не достигают цели. Оккупанты боятся залетать близко из-за наших ПВО – Генштаб

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С 24 февраля армия РФ нанесла 626 ударов крылатыми ракетами типа "Искандер" и "Калибр"
С 24 февраля армия РФ нанесла 626 ударов крылатыми ракетами типа "Искандер" и "Калибр"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Подавляющее большинство авиаударов, наносимых российскими военными, не достигают поставленной цели. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов на брифинге в Media Center Ukraine, он транслировался в YouTube-канале центра.

По его информации, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска совершили почти 6,5 тыс. вылетов оперативно-тактической авиации.

Они нанесли 626 ударов крылатыми ракетами типа "Искандер" и "Калибр", при этом большинство авиаударов не достигли цели, сказал Громов.

"Свыше 70% выпущенных неуправляемых снарядов и управляемых авиаракет попадают в поле, в море или за пределами расположения ВСУ", – отметил представитель Генштаба.

По его словам, это свидетельствует об усилении систем ПВО, имеющихся на вооружении Украины. Российские пилоты все чаще не хотят заходить в зону поражения наших противовоздушных сил и рисковать своей жизнью.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля, Россия выпустила по Украине около 3 тыс. ракет, сообщал президент Украины Владимир Зеленский 1 июля.

6 июля оперативное командование "Юг" сообщало, что в акватории Черного моря оккупанты сосредоточили три надводных, два подводных и один большой десантный корабль с 32 крылатыми ракетами.

Теги: ПВО, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Алексей Громов
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