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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вечерняя тревога по всей Украине. Воздушные силы сбили три ракеты, Зеленский отреагировал: Армия РФ не делает пауз

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Украинская ПВО сегодня сбила более 10 российских ракет
Украинская ПВО сегодня сбила более 10 российских ракет
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Вечером 5 июля практически по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, согласно данным сервиса alerts.in.ua, сирены не звучали только в Николаевской и Херсонской областях, а также в оккупированном Крыму.

Примерно в 20.00 подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" сбили три российские ракеты, которые были выпущены с кораблей в акватории Черного моря, проинформировало в Facebook командование Воздушных сил ВСУ. 

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/409334971234457

В Киеве тревог до этого не было определенное время, отметил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в YouTube. 

"И некоторые чувствовали себя даже особенно тревожно из-за такой необычной тишины. Что-то додумывали, чего-то боялись, искали каких-то объяснений, будто оккупанты к чему-то готовятся... На самом деле не стоит себя накручивать. Не стоит искать логику в действиях террористов. Российская армия не делает никаких пауз. У нее одна задача – унести жизнь у народа, запугать людей, чтобы даже несколько дней без воздушной тревоги уже ощущались как часть террора. И вот сегодня вечером Киев и снова почти вся Украина – с воздушной тревогой", – продолжил он. 

Часть ракет, выпущенных оккупантами этим вечером, попали в объекты в Хмельницком районе Хмельницкой области. Местные власти сообщали о трех прилетах и одном пострадавшем. Зеленский сказал, что еще уточняются данные о последствиях удара. 

"Наша с вами задача – держаться, беречь себя, в частности, беречь свои эмоции, максимально помогать обороне страны, защищать государство, сколько потребуется для нашей победы", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения Россия (24 февраля) выпустила по Украине около 3 тыс. ракет, сообщал Зеленский 1 июля. 

Сегодня утром силы ПВО сбили шесть из семи ракет, выпущенных оккупантами по Днепропетровской области, еще три ракеты, летевшие на украинские порты в Очакове и Черноморске, были уничтожены днем над морем.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ПВО, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты
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