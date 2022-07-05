Вечерняя тревога по всей Украине. Воздушные силы сбили три ракеты, Зеленский отреагировал: Армия РФ не делает пауз

Примерно в 20.00 подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" сбили три российские ракеты, которые были выпущены с кораблей в акватории Черного моря, проинформировало в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

В Киеве тревог до этого не было определенное время, отметил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в YouTube.

"И некоторые чувствовали себя даже особенно тревожно из-за такой необычной тишины. Что-то додумывали, чего-то боялись, искали каких-то объяснений, будто оккупанты к чему-то готовятся... На самом деле не стоит себя накручивать. Не стоит искать логику в действиях террористов. Российская армия не делает никаких пауз. У нее одна задача – унести жизнь у народа, запугать людей, чтобы даже несколько дней без воздушной тревоги уже ощущались как часть террора. И вот сегодня вечером Киев и снова почти вся Украина – с воздушной тревогой", – продолжил он.

Часть ракет, выпущенных оккупантами этим вечером, попали в объекты в Хмельницком районе Хмельницкой области. Местные власти сообщали о трех прилетах и одном пострадавшем. Зеленский сказал, что еще уточняются данные о последствиях удара.

"Наша с вами задача – держаться, беречь себя, в частности, беречь свои эмоции, максимально помогать обороне страны, защищать государство, сколько потребуется для нашей победы", – добавил он.

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