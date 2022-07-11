Спикер Интернационального легиона опроверг российский фейк о гибели почти 200 иностранных бойцов за неделю

"Мы сообщили на прошлой неделе, что у нас еще трое погибших в международном легионе... двое бразильцев (мужчина и женщина) и мужчина из Франции", – сказал Магру.
Он подчеркнул, что все трое бойцов – герои, которые с честью погибли в бою, от артиллерийских обстрелов России. По словам Магру, тела погибших отправили на Родину.
Спикер отметил, что это неполный перечень – в некоторых случаях в легионе по разным причинам не могут оглашать имена погибших, – но опроверг российские пропагандистские заявления о якобы уничтожении в Украине около 200 иностранных бойцов.
5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российской армией за последние 10 дней "уничтожено 170 наемников и сотрудников ЧВК", а 99 иностранцев "отказались от боевых действий и покинули страну", сообщал "Интерфакс".
"На прошлой неделе мы слышали, что россияне якобы уничтожили 200 иностранных комбатантов. Это неправда", – сказал Магру. Он напомнил, что после удара по Международному центру безопасности на Яворовском полигоне в марте минобороны РФ также заявляло о "ликвидации" множества иностранных военных, но было доказано, что это ложь. Магру попросил прессу не публиковать подобные заявления без проверки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из более чем 50 стран, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
13 июня Магру сообщил, что к Интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких [стран], как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.